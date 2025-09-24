Logo Image

Ναυτιλία

Πειραιάς: Τραυματίστηκε 20χρονος ναυτικός – Στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

