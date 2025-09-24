Αναγκαία η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου

Μήνυμα ότι η ανανέωση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου μέσα στην επόμενη εικοσαετία, με νέα πλοία, μειωμένο περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, στέλνει το Ναυτικό Επιμελητήριο Της Ελλάδος.

Όπως τονίζεται, αυτό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της εδαφικής συνοχής της χώρας μας, στη συμμόρφωση με τα διεθνή μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Μάλιστα, το ΝΕΕ κάνει αναφορά στην πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση σχεδίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με πρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα στηρίξει την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και τη μετατροπή των πλοίων σε «πράσινα».