ΕΕΕ: Στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης

Τη συμβολή της ναυτιλίας στην πράσινη μετάβαση αναδεικνύει με σχετική ανάρτησή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών – πρόεδρος η Μελίνα Τραυλού. Όπως τονίζει, ο κλάδος έχει επενδύσει μαζικά σε νέα πλοία και μετασκευές με πράσινες καινοτομίες, διατηρώντας τον ρόλο του ως του πιο φιλικού προς το περιβάλλον μέσου μεταφοράς.

Η ΕΕΕ σημειώνει ότι η ελληνική ναυτιλία πρωτοστατεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενσωματώνοντας λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.

Ενδεικτικά, από τον ελληνόκτητο στόλο: το 33% διαθέτει scrubbers, το 7% μπορεί να χρησιμοποιήσει LNG, το 43% αξιοποιεί τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (EST), ενώ το 30% χαρακτηρίζεται ως οικολογικά πλοία. Με αυτά τα στοιχεία, η ΕΕΕ υπογραμμίζει ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης.