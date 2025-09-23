PCT: Υποτροφίες σε 5 πρωτοετείς φοιτητές στους δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών 2025, συνολικού ύψους 20.000 ευρώ, για νεοεισαχθέντες φοιτητές από τους δήμους Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκήρυξε η PCT S.A. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.).

Οι 5 υποτροφίες, αξίας 4.000 ευρώ η καθεμία, θα χορηγηθούν σε τέσσερις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες από Ελληνικά Δημόσια Λύκεια του δήμου Περάματος και σε έναν/μία από τον δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας ή σε δημότες των δύο αυτών δήμων που έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά δημόσια Λύκεια και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο του 2025.

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, η PCT S.A., θυγατρική της Cosco Shipping Ports Ltd, επιδιώκει, όπως σημειώνει, να ενδυναμώσει και να στηρίξει την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, επιβραβεύοντας την αριστεία και την προσπάθεια της νέας γενιάς στα πρώτα ακαδημαϊκά της βήματα.

Η φετινή πρωτοβουλία σηματοδοτεί σημαντική ενίσχυση του θεσμού, καθώς το ποσό κάθε υποτροφίας αυξήθηκε από 2.500 σε 4.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό του προγράμματος διπλασιάστηκε, φτάνοντας τις 20.000 ευρώ.

Επιπλέον για πρώτη φορά το Πρόγραμμα Υποτροφιών επεκτείνεται και στον όμορο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας και δραστηριότητας της PCT. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας μέσω της εκπαίδευσης και στη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών για το μέλλον των νέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31/10/2025 μέσω της ιστοσελίδας της PCT, www.pct.com.gr/scholarships, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του προγράμματος. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί βάσει βαθμολογικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Η διοίκηση της εταιρείας τονίζει πως «η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της νέας γενιάς μέσω της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα της PCT. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνεχώς νέες ευκαιρίες και να στηρίζουμε τους νέους στην επίτευξη των ονείρων και των στόχων τους. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί επιβεβαίωση του παραπάνω και μέρος της διαρκούς μας δέσμευσης να στεκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά, την ελληνική οικογένεια και την τοπική κοινωνία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής και την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της PCT www.pct.com.gr/scholarships ή επικοινωνήστε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Αειφόρου Ανάπτυξης της PCT στο [email protected].