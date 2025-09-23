Globus Maritime: Συνεχίζει να επενδύει σε πράσινα πλοία

Με έσοδα 9,5 εκατ. δολ. στο β’ τρίμηνο και 18,2 εκατ. δολ. στο εξάμηνο, η εισηγμένη Globus Maritime Limited, συμφερόντων της οικογένειας Φειδάκη, συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονα πλοία, βλέποντας θετικές προοπτικές στην αγορά ξηρού φορτίου.

Η Globus, για το β’ τρίμηνο του 2025, κατέγραψε EBITDA ύψους 3,2 εκατ. δολ., ενώ για το εξάμηνο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 5,2 εκατ. δολ.

Ωστόσο, η εταιρεία εμφάνισε ζημία 1,9 εκατ. δολ. στο β’ τρίμηνο και 3,35 εκατ. δολ. στο εξάμηνο, σε αντίθεση με τα κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση του μέσου ημερήσιου ναύλου (TCE), ο οποίος διαμορφώθηκε στα 11.444 δολ. στο β’ τρίμηνο, και 10.274 δολ. στο εξάμηνο, καταγράφοντας πτώση περίπου 22% σε ετήσια βάση.

Η Globus σήμερα διαθέτει στόλο εννέα bulk carriers -έξι kamsarmaxes και τρία ultramaxes- με μέσο όρο ηλικίας 7,8 έτη.

Όλα τα πλοία απασχολούνται σε spot ή βραχυχρόνιες ναυλώσεις, επιτρέποντας στην εταιρεία να επωφελείται άμεσα από την ανοδική τάση των ναύλων που παρατηρείται στο τέλος του τριμήνου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης, τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η πώληση του River Globe (2007) έναντι 8,55 εκατ. δολ., κίνηση που ενίσχυσε τη ρευστότητα.

Το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, δίνεται στο σχέδιο εκσυγχρονισμού, με την παραγγελία δύο

νεότευκτων ultramaxes στην Ιαπωνία, που θα παραδοθούν σε περίπου έναν χρόνο.

Πρόκειται για πλοία κατανάλωσης χαμηλής ενέργειας και μειωμένων εκπομπών, τα οποία θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και θα βελτιώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας.

Χρηματοδότηση

Η διοίκηση τονίζει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση ευνοϊκής χρηματοδότησης, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού και λογικού κόστους δανεισμού.

Η στρατηγική εστιάζει σε προσεκτική ανάπτυξη, ενεργό διαχείριση και συνεχή ανανέωση του στόλου, ώστε να ενισχυθεί η αξία για τους μετόχους.

Με τις τρέχουσες αγορές να παρουσιάζουν θετικά σημάδια και τη ζήτηση για ξηρό φορτίο να παραμένει σταθερή, η Globus Maritime εμφανίζεται αισιόδοξη για το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον, επενδύοντας σε σύγχρονο στόλο και προσαρμοσμένες στρατηγικές

ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2025 οι ναύλοι αυξήθηκαν σε σύγκριση με τους χαμηλότερους μέσους όρους του πρώτου τριμήνου, αν και παρέμειναν κάπως υποτονικοί συνολικά».

Ουσιαστικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από σημαντική αστάθεια τόσο στους ναύλους μεταφοράς όσο και στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, κυρίως για τα παλαιότερα πλοία.

Μεγάλο μέρος αυτής της διακύμανσης και αδυναμίας μπορεί να αποδοθεί σε ρυθμιστικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που μείωσαν την εμπιστοσύνη της αγοράς στα μέσα του τριμήνου, με αποτέλεσμα μια προσωρινή απώλεια δυναμικής.