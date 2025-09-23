Ο Πειραιάς «κράτησε» σταθερά τα φορτία

Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι παρέμεινε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα του Πειραιά στο οκτάμηνο, παρά τη σημαντική κάμψη που καταγράφηκε τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Cosco Shipping Port, από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο του 2025 διακινήθηκαν συνολικά 2,716 εκατ. εμπορευματοκιβώτια έναντι 2,720 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,2%.

Σε επίπεδο μήνα, τον Αύγουστο του 2025 διακινήθηκαν συνολικά 316 χιλιάδες κοντέινερ έναντι 393 χιλ. TEUs τον ίδιο μήνα του 2024 (-19,7%).

Σημειώνεται ότι οι εναλλακτικές διαδρομές που υιοθετούνται από τις ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, λόγω της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, οδηγούν πολλά containerships να αποφεύγουν τον παραδοσιακό άξονα Ασίας-Μεσογείου, επιλέγοντας τον γύρο της Αφρικής. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον χρόνο μεταφοράς και μειώνει τη διέλευση transit φορτίων από τον Πειραιά.

Στο ίδιο πλαίσιο, αρκετοί φορτωτές και ναυλωτές στρέφονται προς ανταγωνιστικά λιμάνια της Μεσογείου, όπως η Βαλένθια και η Ταγγέρη, αναζητώντας σταθερότητα και μειωμένα κόστη.

Επίσης, η εποχικότητα του Αυγούστου, με μειωμένη εμπορική δραστηριότητα λόγω θερινών

αδειών, λειτούργησε ως επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας.

Στους 35 λιμένες

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Cosco Shipping Ports παρουσίασε εντυπωσιακές επιδόσεις το οκτάμηνο του 2025, με τη διακίνηση στους 35 λιμένες της να ανέρχεται σε 77 εκατ. TEUs (βασική μονάδα μέτρησης στη ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων – αντιστοιχεί σε εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών) έναντι 73 εκατ. TEUs το ίδιο διάστημα πέρυσι, αύξηση 5,5%.

Σε επίπεδο μήνα, παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα, με τη διακίνηση τον Αύγουστο του

2025 να ανέρχεται σε 10,2 εκατ. TEUs έναντι 9,8 εκατ.TEUs τον ίδιο μήνα πέρυσι (αύξηση 4,2%).

Όσον αφορά τη διακίνηση στην Κίνα, οι τερματικοί σταθμοί στις περιοχές Southwest και Pearl River απέδωσαν καλά, σημειώνοντας αύξηση 12,4% και 4,9% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

Η κίνηση στους τερματικούς σταθμούς του εξωτερικού συνέχισε την ανοδική της τάση, με αύξηση της κίνησης κατά 7,7% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της κίνησης κατά 32,8% στον τερματικό σταθμό CSP Zeebrugge σε ετήσια βάση.