Κατευθυντήριες οδηγίες στη μεταφόρτωση πετρελαίου

«Ομπρέλα ασφαλείας» για τις επιχειρήσεις Ship-to-Ship Transfer (STS), μεταφόρτωση δηλαδή πετρελαίου από ένα δεξαμενόπλοιο σε άλλο, φιλοδοξεί να αποτελέσει η νέα έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών (CDI/ICS/OCIMF/SIGTTO Transfer Guidelines 2025), όπως σχολίασε η DYNAMARINe.

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ Εταιρειών Πετρελαίου (OCIMF) συγκεντρώνει τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας, αλλά αποσύρεται από τον καθορισμό ορίων διάρκειας ζωής στον STS εξοπλισμό, αφήνοντας μεγαλύτερη ευθύνη στους πλοιοκτήτες και στην αγορά κατασκευαστών.

Ο CEO της DYNAMARINe δρ. Αλέξανδρος Γλύκας τόνισε ότι πλέον οι operators θα χρειαστεί να αναπτύξουν «πιο εξελιγμένες διαδικασίες στα STS πλάνα», όπως ήδη υπογράμμισε και ο OCIMF σε πρόσφατη ανάρτησή του. Παράλληλα, η DYNAMARINe που πραγματοποιεί ανάλυση ρίσκου σε επιχειρήσεις STS έχει ενσωματώσει μέτρα που ενισχύουν την ασφάλεια των εγγεγραμμένων πλοίων της, ωστόσο εκτιμά ότι οι υπόλοιποι operators θα χρειαστούν σημαντικούς πόρους για να προσαρμοστούν.