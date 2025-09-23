Υποδοχή στον Πειραιά του «Carnival Miracle»

Τελετή ανταλλαγής πλακετών (plaque exchange) με τους αξιωματικούς του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου «Carnival Miracle» της Carnival Cruise Line, πραγματοποίησαν στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. (φωτ. ο διευθύνων σύμβουλος κ. Su Xudong) κατά την πρόσφατη προσέγγισή του πλοίου στον Πειραιά.

Όπως τονίστηκε, στην εκδήλωση ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά, υπογραμμίζοντας τις ισχυρές σχέσεις του λιμανιού με τη διεθνή κρουαζιέρα. Το εντυπωσιακό πλοίο, μήκους 292,5 μέτρων, αναμένεται να επισκεφθεί τον Πειραιά επτά φορές μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού ως κορυφαίου κόμβου για τον κλάδο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συνεχής αύξηση των αφίξεων ενισχύει τη διεθνή εικόνα του Πειραιά, που παραμένει σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, προσελκύοντας σημαντικούς ομίλους και στηρίζοντας την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.