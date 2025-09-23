Στα Capes εισέρχεται η Erasmus Shipinvest Group

Η Erasmus Shipinvest Group, που ιδρύθηκε το 2010 από κινεζικά συμφέροντα και εδρεύει στη Βουλιαγμένη, προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση εισόδου στον τομέα των capesize με την απόκτηση του μεγαλύτερου πλοίου της μέχρι σήμερα.

Υπό την ηγεσία του John Su, η εταιρεία αγόρασε το «Frontier Bonanza», χωρητικότητας 179.000 dwt, ναυπηγημένο το 2010, έναντι 26,2 εκατ. δολαρίων. Η εξαγορά σηματοδοτεί σημαντική ενίσχυση για την Erasmus, η οποία από την ίδρυσή της έχει ακολουθήσει στρατηγική διαφοροποίησης του στόλου, εντάσσοντας πλοία general cargo, feeders, LPG carriers και tankers.

Η νέα προσθήκη ενισχύει τη θέση της στον κλάδο των capesize και αντανακλά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να διευρύνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, με την παγκόσμια ναυτιλία σε φάση μετάβασης, η Erasmus στοχεύει να αξιοποιήσει τον ανανεωμένο της στόλο για νέες ευκαιρίες.