IMO: Ιστορικό ορόσημο για την προστασία των ωκεανών

Ο ΙΜΟ χαιρετίζει ένα ιστορικό ορόσημο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ωκεανών, καθώς η Συμφωνία BBNJ έφτασε τις 60 επικυρώσεις, γεγονός που ενεργοποιεί την ισχύ της στις αρχές του 2026. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας πέρα από τα εθνικά όρια.

Σύμφωνα με τον γ.γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2025, «Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity», υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο των ωκεανών στην παγκόσμια οικονομία, με πάνω από το 80% του εμπορίου να μεταφέρεται διά θαλάσσης.

Οι ωκεανοί αποτελούν πηγή τροφής και εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους, καταφύγιο αμέτρητων ειδών και ρυθμιστή του κλίματος, ενώ ως ο μεγαλύτερος κλάδος που δραστηριοποιείται στη θάλασσα, η ναυτιλία έχει κεντρικό ρόλο στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.