6ο ΔΠΜΣ «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» από Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Την επίσημη έναρξη του 6ο κύκλου του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management) ανακοίνωσαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την αφετηρία ενός ταξιδιού γνώσης και καινοτομίας για τους εισαχθέντες και τις εισαχθείσες στο πρόγραμμα, όπου παρουσιάστηκαν:

Οι στόχοι και προοπτικές του προγράμματος μέσω της παροχής στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία.

Οι δυνατότητες της επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει μέσα από τις ειδικεύσεις (α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη» (β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία».

Οι πραγματικές εμπειρίες αποφοίτων που μοιράστηκαν τη δική τους πορεία και απάντησαν σε ερωτήσεις των νέων φοιτητών μέσω του VidCast «Thought Leadership in Shipping».

Η δυνατότητα δικτύωσης με κορυφαία στελέχη του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού ναυτιλιακού χώρου.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν από χαιρετισμούς και παρουσιάσεις ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας Π.Ν., ο διευθυντής του προγράμματος αν. καθηγητής Ιωάννης Λαγούδης, ο κοσμήτορας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων καθηγητής Γεώργιος Γαλάνης, καθώς το μέλος της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ε.Ν, Γιώργος Ξηραδάκης.

Το vidcast της σειράς «Thought Leadership in Shipping» έγινε υπό την αιγίδα του περιοδικού ΝΑΥΣ με την επιμέλεια των δημοσιογράφων Πάνου Δούκα και Νίκου Δούκα και του εικονολήπτη Διονύση Πατεράκη. Στη συνέντευξη μοιράστηκαν τις σκέψεις τους και απάντησαν σε ερωτήματα της δημοσιογραφικής ομάδας αλλά και του κοινού οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ Ραφαέλα Τυρή (Queensway Navigation) και ο Στέφανος Χαρτοματζίδης (Prisma Electronics).

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν οι διδάσκοντες των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εξωτερικοί συνεργάτες του ΔΠΜΣ, καθώς και στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που στηρίζουν διαχρονικά με υποτροφίες και τεχνογνωσία. Μεταξύ των εταιριών και οργανισμών είναι το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Seanergy, Navarino, Prisma, Spectrumlabs, Rotary, DryDel, Harborlab, Danaos και Moore.