WISTA International Conference 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τη Βαρκελώνη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το WISTA International Conference 2025, που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής.

Με κεντρικό θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον της ναυτιλίας και του εμπορίου: Η παγκόσμια ενεργειακή πρόκληση», η φετινή ατζέντα φέρνει στο προσκήνιο τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες της ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου, μέσα από παρεμβάσεις διεθνών ομιλητών και υψηλού επιπέδου συζητήσεις.

Όπως σημείωσε η πρόεδρος της WISTA International Έλπη Πετράκη, το συνέδριο δεν είναι απλώς μια εκδήλωση, αλλά «μια πλατφόρμα διασύνδεσης, συνεργασίας και διαμόρφωσης του μέλλοντος της ναυτιλίας». Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να αντλήσουν έμπνευση σε ένα δυναμικό περιβάλλον, με φόντο τη ζωντανή ατμόσφαιρα της Βαρκελώνης.