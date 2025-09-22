Οι προοπτικές για την αγορά ξηρού φορτίου

Μια στρατηγική προσέγγιση για το μέλλον της αγοράς ξηρού φορτίου παρουσίασε ο πρόεδρος και CEO της DryDel Shipping, Κώστας Δελαπόρτας, μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής εβδομάδας του Λονδίνου.

Βασικοί άξονες της τοποθέτησής του ήταν η διαφοροποίηση του στόλου και η διατήρηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας. Ο κ. Δελαπόρτας τόνισε ότι «με νέο κεφάλαιο θα επέλεγα και Capes και Ultramaxes, καθώς είμαι υπέρ της διαφοροποίησης», εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για την προοπτική των Capes.

Υπογράμμισε επίσης ότι «η πειθαρχία είναι ο οδηγός της μακροπρόθεσμης επιτυχίας», ενώ χαρακτήρισε τον άνθρακα «παράγοντα που θα παραμείνει ενεργός μεσοπρόθεσμα, λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η προβλεπόμενη ανάπτυξη των τονομιλίων κατά +3,5% το 2026 και +4% το 2027, δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη αγορά dry bulk τα επόμενα χρόνια.