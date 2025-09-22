Τα νέα «κεφάλαια» της οικογένειας Ιγγλέση

Η ιστορική ναυτιλιακή Samos Steamship, που ιδρύθηκε από τη γνωστή οικογένεια Ιγγλέση και μετρά πάνω από 150 χρόνια παρουσίας, βρίσκεται σε φάση σταδιακής μετάβασης, με τη δημιουργία νέων εταιρειών από τα μέλη της οικογένειας.

Οι Αντώνης και Γιάννης Ιγγλέσης (φωτ.) ίδρυσαν τις Carlova Maritime και JHI Steamship αντίστοιχα, οι οποίες μάλιστα αυτοπροσδιορίζονται ως «άμεση συνέχεια» της Samos. Η Carlova διαθέτει ήδη επτά πλοία, ανάμεσά τους και το VLCC Kokkari, ενώ πρόσφατα παρήγγειλε ακόμη ένα VLCC στη Νότια Κορέα (Hanwha Ocean).

Από την πλευρά της, η JHI έχει αναλάβει τρία bulkers και ένα tanker υπό ναυπήγηση στην Ιαπωνία, τα οποία θα προστεθούν στον στόλο της το 2026.

Σημειώνεται ότι το 2019 ο Νικόλας Ιγγλέσης ίδρυσε την Alberta Shipmanagement, η οποία διαθέτει στόλο 23 πλοίων (tankers και bulk carriers), ενώ ναυπηγεί ακόμη δύο VLCC’s σε ιαπωνικά ναυπηγεία.