Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ναυτιλία

Ναυτιλία

Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τα πληρώματα

Παρούσα στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης δίνει η Sea Traders S.A., συμφερόντων της Ιωάννας Προκοπίου, με τον HSSQE Manager και Chief Security Officer της εταιρείας καπτ. Νέστορα Γρηγορόπουλο να συμμετέχει ως ομιλητής σε ειδική παρουσίαση που διοργάνωσε η Orca AI.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια του webinar «δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την επανάσταση της AI· είναι ήδη εδώ».

Παράλληλα, κατά τις συζητήσεις υπογραμμίστηκε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τα πληρώματα.

Στη γέφυρα, αυτό σημαίνει ότι η AI μπορεί να αναγνωρίσει στόχους σε ομίχλη ή στο σκοτάδι και να δώσει στους αξιωματικούς πιο καθαρή εικόνα.

Το στέλεχος της Sea Traders μοιράστηκε ακόμη μια πρακτική άποψη για το πώς ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της πλοήγησης — από την εκπαίδευση έως την επίγνωση της κατάστασης με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία παρέχει στα πληρώματα ένα ανεξάρτητο επίπεδο αντίληψης και υποστήριξης αποφάσεων.

