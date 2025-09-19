Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού TEENS: Εγκαίνια του πρώτου στην Ελλάδα τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών

Τα εγκαίνια του πρώτου στην Ελλάδα τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS), πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η νέα αυτή σχολή έρχεται να συμπληρώσει στην Ακαδημία TEENS αυτές των Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Το νέο Τμήμα είναι συνέχεια της υλοποίησης του οράματος του καπτα Παναγιώτη Ν. Τσάκου για την προσέλκυση και εκπαίδευση ικανών αξιωματικών για να καλύψουν τις ανάγκες του σύγχρονου στόλου.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2018 με την ίδρυση του Προτύπου Επαγγελματικού Λυκείου ΤΕΕΝS, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και συνεχίστηκε με την ίδρυση το 2024 στη Χίο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, η οποία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της χαράσσει πορεία αριστείας στη ναυτική εκπαίδευση.

Η δημιουργία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Ε.Ν. δεν είναι μόνο ένας νέος σταθμός για την Ακαδημία ΤΕΕΝS, αλλά και μια ιστορική στιγμή για τη ναυτική εκπαίδευση της χώρας, καθώς θεμελιώνει έναν ζωντανό εκπαιδευτικό οργανισμό, που θα προετοιμάσει άριστα εξειδικευμένους αξιωματικούς στον τομέα των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων πλοίων για να υπηρετήσουν επάξια στον στόλο του μέλλοντος.

O καπετάν Παναγιώτης Τσάκος απηύθυνε χαιρετισμό, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στη δημιουργία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση συμβαδίζει με την τεχνολογική εξέλιξη του στόλου, ενισχύοντας τον κρίσιμο ρόλο των νέων αξιωματικών, ως πρωτοπόροι μιας νέας γενιάς αξιωματικών και στελεχών της ελληνικής ναυτιλίας, που θα κρατήσουν την Ελλάδα στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής κατάταξης.

Συνεχίζοντας την προσφώνησή του, ο καπτα Παναγιώτης πρόσθεσε: «Σήμερα κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που χαράξαμε. Η ίδρυση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών υπήρξε ένα όραμα που ωρίμαζε καιρό και σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Η ναυτιλία μας έχει θεμέλιο την παράδοσή μας αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς. Σε έναν στόλο που γίνεται ολοένα και πιο τεχνολογικά προηγμένος, γεμάτος αυτοματισμούς. Ο ρόλος του ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού δεν είναι πλέον περιφερειακός – είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση, την αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του στόλου».

Χαιρετίζοντας την τελετή, ο Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ο νεότερος, πλάι στον καπετάνιο, δήλωσε ότι τόσο ο πατέρας του, όσο και ο ίδιος με τις αδερφές του, Ειρήνη και Ελισσάβετ, θα συνεχίσουν το έργο και θα το μεγαλώσουν, αντάξιοι της παρακαταθήκης, ανοίγοντας δρόμους δημιουργίας και προσφοράς.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Χρήστος Καριτζής, σύμβουλος σε Ναυτιλιακά Θέματα & Επιθεωρητής Πλοίων ως εκπρόσωπος της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίνας Χατζημανώλη, και ο Παναγιώτης Γιγής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο). Παρέστησαν επίσης ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο δήμαρχος Οινουσσών Γιώργος Δανιήλ, οι Αρχές της Χίου, εκπρόσωποι των τοπικών εκπαιδευτικών Αρχών, γονείς και κηδεμόνες των σπουδαστών και μαθητών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ιδρύματος και πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

Μετά την τελετή εγκαινίων, ο μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος προέστη αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά 2025-26 και ευλόγησε το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της Ακαδημίας και του Ναυτικού Λυκείου και τους παριστάμενους σπουδαστές και μαθητές της Ακαδημίας, του Ναυτικού Λυκείου ΤΕΕΝΣ και της Μαθητικής Στέγης Καρδαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας» και ευχήθηκε σ’ όλους υγεία και καλή πρόοδο.

Ακολούθησε η ομιλία του Χρήστου Καριτζή, συμβούλου σε Ναυτιλιακά Θέματα & επιθεωρητή Πλοίων, όπου ως εκπρόσωπος της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίνας Χατζημανώλη, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Έχοντας σαν γνώμονα ότι οι ναυτικοί μας, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας ναυτιλίας, η κυβέρνηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει ως προτεραιότητα την ποιοτική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης».

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Το υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκρινε το πρώτο πρόγραμμα ακαδημαϊκής φοίτησης Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Ε.Ν. στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΤΕΕΝΣ στη Χίο. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε ότι ένας εκ των στόχων του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, η Ναυτική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΤΕΕΝΣ, προοδεύει και εξελίσσεται».

Ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο), ο κάπτα Παναγιώτης Γιγής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ανέφερε στην ομιλία του: «Τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού TEENS σηματοδοτούν ένα ακόμα βήμα προόδου, ένα ακόμα λιθαράκι στο γερά θεμελιωμένο οικοδόμημα της ναυτοσύνης που με όραμα, συνέπεια και αφοσίωση χτίζει εδώ και δεκαετίες ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Η προσφορά του καπετάνιου στη Χίο, στο νησί του, αλλά και σε ολόκληρη τη ναυτική οικογένεια της πατρίδας μας, είναι τεράστια και διαχρονική.

Με πράξεις και όχι λόγια, στέκεται πάντα δίπλα στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δύσκολο αλλά υπέροχο δρόμο του ναυτικού επαγγέλματος, ανοίγοντας νέους ορίζοντες, προσφέροντας ευκαιρίες και διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση».

Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν βραβεία σε αριστεύσαντες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2025, μαθητές και μαθήτριες του Προτύπου Ναυτικού Λυκείου ΤΕΕΝΣ και στους αριστεύσαντες πρωτοετείς της Ακαδημίας.

Η επόμενη γενιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος στην νέα γενιά της οικογένειας, η οποία, όταν έρθει η ώρα, θα προχωρήσει περαιτέρω το έργο του. «Είναι μεγάλη μου χαρά και βαθιά συγκίνηση που ο εγγονός μου, Παναγιώτης, ταξίδεψε ειδικά από την Αγγλία για να βρίσκεται απόψε εδώ στο πλευρό μας, ενώ ο γιος μου, Νίκος, σήμερα βρίσκεται κάπου μεταξύ Νέας Υόρκης και Ρίγας.

Η παρουσία του Παναγιώτη έχει για μένα ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς ο Παναγιώτης – μαζί με τους γονείς του και τις αδελφές του, Ειρήνη και Ελισάβετ – εκπροσωπούν την επόμενη γενιά: Τη γενιά που θα κληθεί να φανεί αντάξια της παρακαταθήκης και όταν έρθει η ώρα, να πάρει τα ηνία και να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα το έργο που ξεκινήσαμε ανοίγοντας διάπλατα τους δρόμους της δημιουργίας και προσφοράς», σημείωσε ο καπετάνιος, ενώ προσέθεσε:

«Όταν πριν από χρόνια ξεκινήσαμε να υλοποιούμε το όραμά μας με τη δημιουργία της “Στέγης της Μαρίας” στήριζοντας το πάλαι ποτέ Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων, το οποίο έβαλε ανθρώπους όπως εμάς στο δρόμο της θάλασσας και της ναυτοσύνης, είχαμε έναν ξεκάθαρο στόχο. Να συνεχίσουμε τους δρόμους της ναυτιλίας και της δημιουργίας, όπως ακριβώς έκαναν πριν από πολλά χρόνια εκείνοι που άνοιξαν τομ δρομο και για εμάς. Και η προσπάθεια συνεχίστηκε με την ίδρυση του Πρότυπου Ναυτικού μας Λυκείου και αργότερα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Σήμερα κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που χαράξαμε. Η ίδρυση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών υπήρξε ένα όραμα που ωρίμαζε καιρό και σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Η ναυτιλία μας έχει θεμέλιο την παράδοσή μας, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς. Σε έναν στόλο που γίνεται ολοένα και πιο τεχνολογικά προηγμένος, γεμάτος αυτοματισμούς. Ο ρόλος του ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού δεν είναι πλέον περιφερειακός – είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση, την αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του στόλου».

Η επιστολή

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και σε μια επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας, και αναφέρεται στα πρώτα του βήματα στη ναυτιλία.

«Θα μου επιτρέψετε, όμως, πριν συνεχίσω, να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ προσωπικό. Είναι μια επιστολή γραμμένη πριν από 71 χρόνια από τον γυμνασιάρχη μου στα Καρδάμυλα, τον αείμνηστο Αγησίλαο Λέντζο. Η επιστολή αυτή απευθύνεται στον κ. Νικόλαο Μιχαήλ Λιβανό, μια εμβληματική φυσιογνωμία για τον τόπο μας· έναν αληθινό ευπατρίδη που στήριξε γενιές νέων και βοήθησε πολλούς από εμάς να φτάσουμε εκεί όπου φτάσαμε», επεσήμανε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: Θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας και, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προσκαλέσω τον λυκειάρχη του Πρότυπου Ναυτικού μας Λυκείου ΤΕΕΝΣ, κ. Μιχάλη Ξυνό, να την παρουσιάσει και να τη μοιραστεί μαζί σας».

«21 Οκτωβρίου 1954

Αγαπητέ κύριε Λιβανέ,

Θεία χάριτι υγιαίνω και υγείαν δι’ υμάς εύχομαι. Ευχαριστώ απείρως δια τα καλά Σας λόγια. Από της ημέρας της ενταύθα αφίξεώς Σας έθεσα ως κύριον σκοπόν να μορφώσω εθνικοθρησκευτικώς τους μαθητάς του Λιβανείου Γυμνασίου Καρδαμύλων, και να τους δώσω τα πνευματικά όπλα να ζήσουν σαν άνθρωποι εν τη κοινωνία γενόμενοι τίμιοι, ικανοί, πειθαρχικοί και εργατικοί πολίται.

Νομίζω ότι σχεδόν το κατόρθωσα. Δι’ αυτό οι εξερχόμενοι ήδη από του Λιβανείου Γυμνασίου γίνονται πρότυπα ναυτικά μέλη.

Εις την επιστολήν Σας έχετε εκ παραδρομής γράψει να ετοιμασθούν οι αριστεύσαντες μαθηταί Παναγιώτης Τσάκος, Παναγιώτης Λίνας και Καραμούζος Ανδρέας, ενώ πρόκειται περί του Λίνα Ιωάννου του Παντελή, Παναγιώτη Τσάκου του Νικολάου και Καραμούζου Ανδρέα του Νικολάου. Τούτους ειδοποίησα και είναι έτοιμοι, αναμένουν δε την τηλεγραφικήν ειδοποίησίν σας. Συγκινημένοι ήκουσαν την φιλανθρωπικήν Σας πράξιν και ελπίζω ότι θα μείνετε λίαν ευχαριστημένος, ώστε η υποστήριξίς Σας να είναι τοιαύτη, ίνα και αυτοί όπως είπατε προφορικώς κατά την ενταύθα άφιξίν Σας, γίνουν εν καιρώ νέοι Λιβανοί και Καρράδες.

Μετ’ απείρου αγάπης και εκτιμήσεως,

Ο Γυμνασιάρχης Καρδαμύλων,

Αγησίλαος Λέντζος».

Σχολιάζοντας τα αναγραφόμενα στην επιστολή, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος τόνισε: «Παρά το ότι εγώ μόλις πρόσφατα έμαθα για την ύπαρξη αυτής της επιστολής από τη μάνα του καπτ. Δημήτρη Λίνα, γεγονός παραμένει πως, ως καπετάνιος και εφοπλιστής, θεώρησα καθήκον μου, όλα αυτά τα χρόνια, να στηρίζω την παιδεία, τη ναυτική εκπαίδευση και – πάνω απ’ όλα – το μέλλον των νέων μας ως ανταπόδοση για όσα έκαναν για εμάς οι Λιβανούδες και οι Καρράδες.

Η φροντίδα του αείμνηστου Νικολάου Γεώργιου Λιβανού αποτέλεσε οδηγό στα βήματα της ζωής μου και των άλλων συναδέλφων μου και συμμαθητών μου που αναφέρονται σε αυτήν.

Σήμερα θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα στα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, καθήκοντος και ευθύνης: Δικιά μας λοιπόν υποχρέωση αν κάνουμε σωστά και καλά, τη δουλειά μας να περιμένουμε από εσάς να μας φτάσετε και να μας ξεπεράσετε.

Ό,τι κάνουμε στο ΤΕΕΝΣ – οι υποδομές μας, τα νέα τμήματα, οι καθηγητές σας, τα εκπαιδευτικά μας πλοία – γίνονται για να σας δώσουν τα καλύτερα εφόδια. Θέλουμε να σας δούμε όχι μόνο να προοδεύετε και να σταδιοδρομείτε αλλά να γίνετε οι πρωτοπόροι μιας νέας γενιάς αξιωματικών και στελεχών της ελληνικής ναυτιλίας, που θα κρατήσουν την Ελλάδα μας στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής κατάταξης.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προσωπικά στην Υπουργό Παιδείας την κα. Σοφία Ζαχαράκη, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, κα. Μαρίνα Χατζημανώλη, την κα. Παναγιώτα Ρούνη προσωπικά υπεύθυνη της ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και τους θεσμούς της πατρίδας μας – για τη στήριξη που μας παρείχαν και για την έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας αυτής της πρωτοβουλίας. Η συνεργασία τους υπήρξε καθοριστική για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επίτιμο πρόεδρό μας, κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο, ο οποίος επί τόσα χρόνια υπήρξε η ψυχή, ο καθοδηγητής και ο ενορχηστρωτής όλων αυτών των πρωτοβουλιών, εμπνέοντας με το όραμα, την εμπειρία και την αφοσίωσή του ολόκληρη την ομάδα.

Και, βεβαίως, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους ανθρώπους μας που εργάστηκαν ακούραστα για να φτάσουμε ως εδώ: στη διοίκηση και σε όλη την ομάδα του ΤΕΕΝΣ, στη Βενετία Καλλιπολίτου, τον Μιχάλη Μπελέγρη, την Τατιάνα Τσαρδάκα, τον διευθυντή της Ακαδημίας μας και χρόνια καπετάνιο του στόλου μας, καπτα-Κώστα Μεννή, καθώς και σε όλα τα στελέχη που δεν αναφέρω ονομαστικά, στους καθηγητές μας και στους συνεργάτες του Ιδρύματος που συνέβαλαν καθοριστικά.

Ελπίζουμε η πρωτοβουλία μας αυτή να ωθήσει την Πολιτεία να αναλάβει την κάλυψη των υπαρχόντων κενών στο πρόγραμμα σπουδών των δημοσίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και να ιδρυθούν και άλλες αντίστοιχες σχολές.

Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας, και με την αφοσίωση όλων σας, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στα παιδιά μας – στους αυριανούς καπετάνιους, μηχανικούς και ηλεκτρολόγους – και να υψώνουμε ακόμη πιο ψηλά τη σημαία της ελληνικής ναυτοσύνης.

Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας να με ακούσετε κι εύχομαι καλή δύναμη και καλή πρόοδο σε όλους».