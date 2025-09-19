Απαγορευτικό απόπλου: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά

Σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων έχουν προχωρήσει πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τι ισχύει για Ραφήνα και Λαύριο

Για τον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά με εξαίρεση το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο τη γραμμή προς και από Άνδρο.

Στο Λαύριο τα δρομολόγια εκτελούνται επίσης κανονικά, με εξαίρεση το απογευματινό στις 17:00 προς Κύθνο, που δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.