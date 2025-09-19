Logo Image

Απαγορευτικό απόπλου: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά

Ναυτιλία

Απαγορευτικό απόπλου: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά

(EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων έχουν προχωρήσει πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Τι ισχύει για Ραφήνα και Λαύριο

Για τον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά με εξαίρεση το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο τη γραμμή προς και από Άνδρο.

Στο Λαύριο τα δρομολόγια εκτελούνται επίσης κανονικά, με εξαίρεση το απογευματινό στις 17:00 προς Κύθνο, που δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube