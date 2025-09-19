Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη από την κρουαζιέρα

Στο Seatrade Cruise Europe 2025 στο Αμβούργο, η Στρατηγική Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Λιμένων Κρουαζιέρας ανανέωσε τη συνεργασία της, με τη συμμετοχή της προέδρου της MedCruise και της Λιμενικής Αρχής Κέρκυρας, κας Θεοδώρας Ρήγα.

Κατά τη συζήτηση με θέμα τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις πόλεις-λιμάνια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της κοινής έρευνας για τον αντίκτυπο των κρουαζιερόπλοιων στις συγκεκριμένες περιοχές. Η έρευνα ανέδειξε πως, αν και οι περιορισμοί αφίξεων παραμένουν περιορισμένοι, οι λιμένες επενδύουν σε υποδομές, διασπορά τουριστών και πράσινες πρωτοβουλίες όπως το shore power και τα περιβαλλοντικά τέλη. Παράλληλα, αναπτύσσονται συνεργασίες με εταιρείες κρουαζιέρας για πιο βιώσιμες εκδρομές.

Όπως τονίστηκε, η κρουαζιέρα εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας έσοδα και θέσεις εργασίας, ενώ η Συμμαχία δεσμεύτηκε να συνεχίσει σε πεδία όπως οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ανταλλαγή δεδομένων και η στήριξη των κοινοτήτων.