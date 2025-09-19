Andriaki: Ενίσχυση δεσμών με αξιωματικούς και πληρώματα

Στη Μανίλα πραγματοποιήθηκε το 2ο Officers & Crew Forum της Andriaki Shipping Co. Ltd., (στη φωτ. η CEO Παναγιώτα Χρυσάνθη), με τα στελέχη της ναυτιλιακής να υποδέχονται τα πληρώματα και τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία για ουσιαστικές συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και ενίσχυση της εμπιστοσύνης, επιβεβαιώνοντας -όπως τονίστηκε- τον στενό δεσμό της εταιρείας με τους ανθρώπους της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στον καπτ. Νικόλα Μπόκαρη, την κ. Ευτυχία Παπαγεωργίου και την ομάδα της Αθήνας για τη συμβολή τους, αλλά και σε όλους τους αξιωματικούς και τα πληρώματα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Η Andriaki Shipping, που ιδρύθηκε το 1953 από τον Νικόλαο Ι. Γουλανδρή ως μέλος του Ομίλου N. J. Goulandris, συνεχίζει τη μακρά της πορεία στη διεθνή ναυτιλία με στόλο που αποτελείται από οκτώ δεξαμενόπλοια.