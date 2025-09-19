Οι αδελφοί Στεφάνου εισέρχονται στα tankers

Οι αδελφοί Δημήτρης και Γιώργος Στεφανού, επικεφαλής των Bright Navigation, Sea Gate Navigation και Golden Star Ferries, ετοιμάζονται να εισέλθουν στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων το 2026, διευρύνοντας τον στόλο τους που ήδη αριθμεί πάνω από 30 bulkers και επιβατηγά πλοία.

Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Στεφάνου (φωτ.) στο TradeWinds, εξετάζονται δύο σενάρια: είτε την παραγγελία νεότευκτων tanker τύπου aframax, είτε την αγορά δύο σύγχρονων second hand πλοίων.

Σημειώνεται ότι από το 2000 οι δύο αδελφοί έχουν αναπτύξει τον στόλο τους με σταθερά, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα βήματα, χωρίς υπερβάσεις, φτάνοντας να διαχειρίζονται πάνω από 30 πλοία, μεταξύ αυτών πέντε επιβατηγά ιδιοκτησίας τους και τρία bulkers τρίτων. Παράλληλα με τα σχέδια για τα tankers, η εφοπλιστική οικογένεια συνεχίζει τις κινήσεις ανανέωσης του παραδοσιακού bulk carrier στόλου τους.