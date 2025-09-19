Logo Image

Οι αδελφοί Στεφάνου εισέρχονται στα tankers

Ναυτιλία

Οι αδελφοί Στεφάνου εισέρχονται στα tankers

Ο Δημήτρης Στεφάνου.

Εξετάζονται δύο σενάρια

Από την έντυπη έκδοση

Οι αδελφοί Δημήτρης και Γιώργος Στεφανού, επικεφαλής των Bright Navigation, Sea Gate Navigation και Golden Star Ferries, ετοιμάζονται να εισέλθουν στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων το 2026, διευρύνοντας τον στόλο τους που ήδη αριθμεί πάνω από 30 bulkers και επιβατηγά πλοία.

Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Στεφάνου (φωτ.) στο TradeWinds, εξετάζονται δύο σενάρια: είτε την παραγγελία νεότευκτων tanker τύπου aframax, είτε την αγορά δύο σύγχρονων second hand πλοίων.

Σημειώνεται ότι από το 2000 οι δύο αδελφοί έχουν αναπτύξει τον στόλο τους με σταθερά, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα βήματα, χωρίς υπερβάσεις, φτάνοντας να διαχειρίζονται πάνω από 30 πλοία, μεταξύ αυτών πέντε επιβατηγά ιδιοκτησίας τους και τρία bulkers τρίτων. Παράλληλα με τα σχέδια για τα tankers, η εφοπλιστική οικογένεια συνεχίζει τις κινήσεις ανανέωσης του παραδοσιακού bulk carrier στόλου τους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube