Νέο πλοίο για την Sea Pioneer Shipping

Την παραλαβή του νεότευκτου πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «MV Novelty» ανακοίνωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Sea Pioneer Shipping, συμφερόντων Βασίλη Μπακολίτσα, από το ναυπηγείο Oshima Shipbuilding στην Ιαπωνία.

Το «MV Novelty» είναι τύπου Kamsarmax, με χωρητικότητα 82.066 dwt και μήκος 229 μέτρα. Είναι ταξινομημένο στον Νηογνώμονα DNV και φέρει σημαία Λιβερίας. Η τελετή παράδοσης και ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε στο ναυπηγείο του Ναγκασάκι. Πρόκειται για το τελευταίο από τα τρία αδελφά πλοία, τα οποία παραγγέλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023 από τους ίδιους πελάτες.

Με την προσθήκη του εν λόγω πλοίου στον στόλο της, η εταιρεία πλέον αριθμεί 10 bulk carriers. Συνολικά, ο διαφοροποιημένος στόλος της Sea Pioneer Shipping περιλαμβάνει σήμερα 14 πλοία (bulk carriers και δεξαμενόπλοια), ενώ τέσσερα επιπλέον πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση και αναμένεται να παραδοθούν έως το 2026.