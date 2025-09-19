Λιμάνια: Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10:00 από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Σε ισχύ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες απαγορευτικό απόπλου για όλα τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, με εξαίρεση όσα αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το απαγορευτικό ισχύει επίσης για τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι που εκτελούνται κανονικά.

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται στις 10:00 το πρωί οπότε και θα εκδοθεί ανανεωμένο δελτίο για την πορεία των ανέμων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. Δείτε εδώ αναλυτική πρόγνωση του καιρού.