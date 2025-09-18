Μ. Χατζημανώλη: Η ναυτιλία χρειάζεται την ισότητα των φύλων

Ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων έστειλε η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των WISTA UK και Seatrade Maritime στο Λονδίνο.

Στην κεντρική της ομιλία με θέμα την ηγεσία στην ναυτιλιακή βιομηχανία, η ίδια τόνισε ότι «η ηγεσία που αποκλείει το μισό της κοινωνίας δεν είναι πραγματική ηγεσία — είναι ελλιπής». Η κα Χατζημανώλη ανέδειξε ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 19% του εργατικού δυναμικού στην ξηρά και περίπου το 1% στη θάλασσα, ενώ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Κύπρου για την ενίσχυση της συμμετοχής τους με ενέργειες όπως το μέντορινγκ, οι υποτροφίες, αλλά και το Βραβείο Ισότητας στη Ναυτιλία.

Τέλος, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κάλεσε κυβερνήσεις και ιδιωτικό τομέα να γκρεμίσουν εμπόδια, υπογραμμίζοντας ότι η ηγεσία σημαίνει έμπνευση, ενότητα και θάρρος να χαράξεις πορεία σε αβέβαια νερά.