Ενισχύει τον στόλο της η Robin Energy 

Στα τρία πλοία ανέρχεται πλέον ο στόλος της Robin Energy Ltd., συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη, καθώς ανακοίνωσε την εξαγορά του LPG Carrier «Dream Terrax» (χωρητικότητας 5.000 cbm και ναυπηγημένου το 2020), από την Toro Corp. που ελέγχει ο ίδιος εφοπλιστής, έναντι 20 εκατ. δολαρίων.

Η παράδοση του πλοίου αναμένεται μέσα στο 2025, ενώ η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια. Η συμφωνία εγκρίθηκε από τα ανεξάρτητα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των δύο εταιρειών, έπειτα από εισήγηση ειδικών επιτροπών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Έτσι, η Robin Energy ενισχύει τον στόλο της, ο οποίος θα αποτελείται από δύο πλοία μεταφοράς υγραερίου και ένα δεξαμενόπλοιο Handysize.

«Μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, η εξαγορά αυτή ενισχύει τη δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», σημείωσε ο κ. Παναγιωτίδης.