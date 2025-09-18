Safe Bulkers: Νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο με θητεία έως το 2028

Την εκλογή τριών Class II directors, δηλαδή ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τριετή θητεία, ανακοίνωσε η εισηγμένη στο NYSE Safe Bulkers, Inc. (SB), συμφερόντων του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, κατά την ετήσια γενική συνέλευση μετόχων που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό.

Συγκεκριμένα, οι Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής, Μαρίνα Χατζηιωάννου και Χρήστος Μεγάλου εξελέγησαν για θητεία έως το 2028, ενώ οι μέτοχοι ενέκριναν και τον διορισμό της Deloitte ως ανεξάρτητου ελεγκτή για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Safe Bulkers διαχειρίζεται στόλο 47 πλοίων (8 panamaxes, 14 kamsarmaxes, 17 post-panamaxes, 8 capesizes), με συνολική χωρητικότητα 4,7 εκατ. dwt και μέση ηλικία τα 10,3 έτη, ενώ το orderbook αποτελείται από έξι πλοία που θα παραδοθούν μέχρι το 2027.