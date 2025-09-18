Logo Image

Ν. Τσάκος: Θετική η κατάργηση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων 

Ν. Τσάκος: Θετική η κατάργηση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων 

Την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για χαλάρωση των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής αναφοράς στις εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες, χαιρέτισε ο διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation δρ. Νίκος Τσάκος.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε την κατάργηση της υποχρέωσης παρουσίασης τριμηνιαίων αποτελεσμάτων και την επιστροφή σε εξαμηνιαίο κύκλο, δίνοντας, όπως είπε, περισσότερο χρόνο στα στελέχη να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες. «Τα καλύτερα νέα που άκουσα είναι να ενθαρρύνει (σ.σ. ο Τραμπ) την κατάργηση της τριμηνιαίας αναφοράς αποτελεσμάτων», τόνισε ο CEO της TEN μιλώντας σε συνέδριο της Capital Link στο Λονδίνο. «Όπως είπε, οι CFOs και τα στελέχη πρέπει να κάνουν περισσότερη δουλειά και λιγότερες αναφορές. Είναι ένα καλό νέο», πρόσθεσε.

H μετοχή της TEN διαπραγματεύεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο από το 2002, ενώ ο διαφοροποιημένος στόλος της αποτελείται από 82 πλοία, crude tankers, product tankers και LNG carriers.

