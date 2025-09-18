Β. Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG και η Ελλάδα, με τον πανίσχυρο στόλο της, μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο

Επαφές με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου είχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Ναυτιλίας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (National Energy Dominance Council, NEDC), Νταγκ Μπέργκαμ, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του τελευταίου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, η συνάντηση ήρθε ως άμεση συνέχεια των όσων συζητήθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν, ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και αποτέλεσε άλλο ένα ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία, δεδομένης της πρωτοκαθεδρίας της, μπορεί να προσφέρει πολλά σε μία άκρως σημαντική συγκυρία για τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κομβικό θέμα της παραγωγής LNG από την Αμερική, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, μεταφέρει ο ελληνόκτητος στόλος – ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως – με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους και φίλους.

Στη συνάντηση (παρουσία της πρέσβεως της Ελλάδας κας Κατερίνας Νασίκα) συμμετείχαν, επίσης, ο εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) των ΗΠΑ, Τζάροντ Άγκεν και η Ανώτερη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής του NEDC, Μπρίτανι Κελμ, οι οποίοι στη συνέχεια, υποδέχθηκαν τον κ. Κικίλια στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Σειρά συναντήσεων

Ο υπουργός πραγματοποίησε, επίσης, συνάντηση με τον Τζος Βολτς, αναπληρωτή βοηθό υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών projects, όπως ο Κάθετος Διάδρομος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία και τα αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα που μπορούν να επιτύχουν οι δύο χώρες σε αυτούς τους κλάδους.

Ο κ. Κικίλιας είχε συζήτηση με τον προσωπάρχη, Σαμ Μυλόπουλος και την αναπληρώτρια προσωπάρχη, Ζόι Σοφός, του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (US Trade Representative, USTR). Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το USTR, σχετικά με την αναμενόμενη επιβολή λιμενικών τελών εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων και υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο υπουργός είχε, επίσης, συνάντηση σε πολύ θερμό κλίμα, με τον Γερουσιαστή Τζέρι Μοραν, ο οποίος εκλέγεται στην πολιτεία του Κάνσας από το 2010. Τον ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει αναφορικά με τις προκλήσεις που επικρατούν στη γειτονιά μας. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της Ναυτιλίας, δεδομένης της ιδιότητας του κ. Μοραν ως μέλους της αρμόδιας Επιτροπής της Γερουσίας για το Εμπόριο και τις Μεταφορές.

Τέλος, ο Β. Κικίλιας παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και οικοδεσπότη τον Τζον Σ. Κουδούνης, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρόεδρο & CEO της Calamos Investments.

