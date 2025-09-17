Λιμάνι Βόλου: Στο επίκεντρο διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας

Η ανάδειξη του λιμανιού του Βόλου σε κόμβο κρουαζιέρας για τη Θεσσαλία και τις Σποράδες αποτέλεσε το επίκεντρο ταξιδιού εξοικείωσης (fam trip) που διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου Βόλου.

Εκπρόσωποι διεθνών κολοσσών της κρουαζιέρας επισκέφθηκαν την πόλη, εκφράζοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις για τις δυνατότητες του λιμανιού, αλλά και για τις φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές της περιοχής, που διεκδικεί πλέον ρόλο πρωταγωνιστή στη Μεσόγειο.

Στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Σωκράτη Αναγνώστου, με σκοπό την προώθηση της Θεσσαλίας ως ελκυστικού προορισμού για θαλάσσιο τουρισμό, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις εταιρείες κρουαζιέρας Carnival Corporation’s, PONANT Cruises, Four Seasons Yachts, Silversea Cruise(RCG), Aroya Cruises, Explora Journeys(MSC Group) και Royal Caribbean Cruises. Επίσης, συμμετείχαν η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Χρύσα Τσαγανού, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αναστασία Αδαμοπούλου, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιάννης Αναστασίου, η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Β. Σποράδων Αμαλία Γραβάνη, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ντίτορας, η αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βόλου Μένη Λαζάρου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο διευθύνων σύμβουλος ΟΛΒ Σωκράτης Αναγνώστου σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουμε την περιοχή και το λιμάνι μας, που πλέον μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Μετά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας αλλά και των φερτών υλών που είχαν επηρεάσει τη λειτουργία του λιμανιού, είμαστε επιτέλους έτοιμοι να προβάλουμε τον Βόλο και τη Θεσσαλία στο διεθνές κοινό. Φέτος με τις μέχρι σήμερα αφίξεις κρουαζιεροπλοίων, καταγράφουμε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση, τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Οι αφίξεις συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι από το 2026 και κυρίως το 2027, η κρουαζιέρα θα γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αυτό το ταξίδι εξοικείωσης, το σκεφτόμουν αρκετό καιρό να υλοποιηθεί, ωστόσο υπήρχαν άλλα προβλήματα που έπρεπε πρώτα να διευθετηθούν. Είμαστε ελκυστικός προορισμός και το αξίζουμε»

O Κρις Νικολαΐδης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ICCS, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των εταιρειών και τις ομορφιές της Θεσσαλίας και των Σποράδων, επισημαίνοντας ότι «θεωρούμε τη Θεσσαλία έναν από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.

Έχουμε καλέσει 8 εκπροσώπους εταιρειών που αντιπροσωπεύουν 14-15 brands με διαφορετικά μεγέθη πλοίων και δημογραφικά επιβατών, ώστε να καλύψουμε όλο το φάσμα των αναγκών. Ο Βόλος είναι ιδανική πύλη εισόδου για τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις είναι θετικές και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι πρώτες εντάξεις στο πρόγραμμα των εταιρειών θα ξεκινήσουν από το 2026, με σημαντική δυναμική έως και το 2027». Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς που μπορούν να επιλέγουν οι επισκέπτες των κρουαζιεροπλοίων εκτός από τα Μετέωρα, προσθέτοντας ότι «οι εταιρείες έχουν ενθουσιαστεί, οπότε αρκεί να το δουν γιατί ό τι προσφέρει αυτή τη στιγμή ο προορισμός, πρέπει να γίνει πρόταση προς τις εταιρείες κρουαζιέρας κι εκείνες με τη σειρά τους αξιολογούν και προτείνουν στους επιβάτες τους. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η σημερινή ενέργεια η οποία τονίζω είναι ολοκληρωμένη σαφώς σωστά σχεδιασμένη από την αρχή και στοχεύει στα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία τα έχουμε ήδη».