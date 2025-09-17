Πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων για νέους ναυτασφαλιστές

Την έναρξη του IUMI Hull Masterclass τον ερχόμενο Οκτώβριο ανακοίνωσε ο Ηλίας Τσακίρης, πρόεδρος της Ocean Hull Committee του IUMI, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη.

Όπως τόνισε, το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της κρίσης και της ετοιμότητας της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της ναυτασφάλισης.

Παράλληλα, ο κ. Τσακίρης περιέγραψε το παράδοξο που βιώνει η αγορά: μια «μαλακή» εξωτερικά περίοδος, που όμως κρύβει σκληρές πραγματικότητες. Η γήρανση του στόλου με το λεγόμενο «Silver Tsunami», των πλοίων δηλαδή του 2008–2012, η αύξηση των ζημιών από μηχανικές βλάβες και πυρκαγιές, αλλά και οι γεωπολιτικές αναταράξεις από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον «σκιώδη» στόλο, εντείνουν τους κινδύνους. «Η ναυτασφάλιση είναι πυλώνας της ναυτιλίας. Οφείλουμε να κρατήσουμε την αγορά ανθεκτική και πειθαρχημένη», υπογράμμισε.