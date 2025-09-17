Logo Image

Πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων για νέους ναυτασφαλιστές

Ναυτιλία

Πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων για νέους ναυτασφαλιστές

Ο κ. Ηλίας Τσακίρης.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της κρίσης και της ετοιμότητας της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της ναυτασφάλισης

Από την έντυπη έκδοση

Την έναρξη του IUMI Hull Masterclass τον ερχόμενο Οκτώβριο ανακοίνωσε ο Ηλίας Τσακίρης, πρόεδρος της Ocean Hull Committee του IUMI, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη.

Όπως τόνισε, το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της κρίσης και της ετοιμότητας της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της ναυτασφάλισης.

Παράλληλα, ο κ. Τσακίρης περιέγραψε το παράδοξο που βιώνει η αγορά: μια «μαλακή» εξωτερικά περίοδος, που όμως κρύβει σκληρές πραγματικότητες. Η γήρανση του στόλου με το λεγόμενο «Silver Tsunami», των πλοίων δηλαδή του 2008–2012, η αύξηση των ζημιών από μηχανικές βλάβες και πυρκαγιές, αλλά και οι γεωπολιτικές αναταράξεις από την Ερυθρά Θάλασσα έως τον «σκιώδη» στόλο, εντείνουν τους κινδύνους. «Η ναυτασφάλιση είναι πυλώνας της ναυτιλίας. Οφείλουμε να κρατήσουμε την αγορά ανθεκτική και πειθαρχημένη», υπογράμμισε.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube