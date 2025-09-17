Ενεργή συμμετοχή της Intercargo στην «πράσινη» ναυτιλία

Στο Xinde Marine Forum London, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής εβδομάδας που διεξάγεται στο Λονδίνο, έδωσε το «παρών» η Διεθνής Ένωση Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού Φορτίου – Intercargo.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Intercargo, Δημήτρης Μονιούδης, συντόνισε πάνελ για την προώθηση της «πράσινης» ναυτιλίας μέσα από τις νέες πολιτικές, όπως η Στρατηγική του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, το EU ETS, το FuelEU Maritime και το Πλαίσιο Net-Zero του ΙΜΟ.

Οι ομιλητές ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνουν οι κανονισμοί για την απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην επιχειρησιακή πραγματικότητα του κλάδου. Παράλληλα, η Intercargo υπογράμμισε τη σημασία της ενεργής συμμετοχής της σε τέτοιες πρωτοβουλίες, στηρίζοντας τον διάλογο για μια πιο βιώσιμη και αποδοτική ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.