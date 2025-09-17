Νέα απόκτηση bulk carrier από την Velos

Ενισχύει τον στόλο της η ναυτιλιακή Velos Shipping, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Πασχάλη Δ. Διαμαντίδη.

Πιο συγκεκριμένα, παρέλαβε το πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «Velos Tanzanite», με την εταιρεία να χαρακτηρίζει την παραλαβή ως «μια περήφανη στιγμή στο ταξίδι της» και να εύχεται «καλές θάλασσες» στο πλοίο και στο πλήρωμα.

Σημειώνεται ότι η Velos αποτελείται από δύο τμήματα: την Velos Tankers και την Velos Dry με 14 πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 600.000 dwt. Η Velos Tankers διαθέτει έναν ευέλικτο στόλο εννέα δεξαμενόπλοιων, που μεταφέρουν μια ποικιλία φορτίων, που κυμαίνονται από χημικά έως αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Από την πλευρά της, η Velos Dry διαχειρίζεται πέντε πλοία ξηρού φορτίου τύπου Panamax και Kamsarmax.