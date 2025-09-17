Στη νέα γενιά επαγγελματιών της ναυτιλίας «ποντάρει» η DryLog

Τη στήριξή της προς το Ναυτιλιακό Ίδρυμα της Σιγκαπούρης (Singapore Maritime Foundation – SMF) ανακοίνωσε η DryLog, διαχειρίστρια εταιρεία των bulk carriers του ομίλου Πήτερ Λιβανού, στο πλαίσιο της προσπάθειας καλλιέργειας των νέων ταλέντων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα δώσει χορηγία σε έναν τελειόφοιτο του Singapore Institute of Technology (SIT), ο οποίος θα αποκτήσει το πτυχίο στη Ναυπηγική & Ναυτική Μηχανική τον Μάιο του 2026. Μετά την αποφοίτησή του, θα ενταχθεί στο Τεχνικό Τμήμα της DryLog στη Σιγκαπούρη, ενισχύοντας με τις γνώσεις του την ομάδα.

Σημειώνεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ο κ. Δημήτρης Σερέτης, Managing Director της DryLog Services Singapore, συμμετείχε στην τελετή απονομής MaritimeONE Scholarship 2025, όπου παρουσίασε επίσημα τον επιλεγμένο υπότροφο, ενώ η DryLog εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στο SMF για τη συνεχή προσφορά του στην ανάδειξη της νέας γενιάς επαγγελματιών.