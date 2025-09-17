ΟΛΕ Α.Ε.: Αναβαθμίζεται η προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης Ελευσίνας

Σημαντικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υλοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) στην προβλήτα της πρώην Αμερικανικής Βάσης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της λιμενικής υποδομής.

Το έργο, που αφορά τμήμα μήκους περίπου 45 μέτρων από τα συνολικά 235 της προβλήτας, κρίθηκε αναγκαίο λόγω των φθορών που έχουν προκληθεί από την πολυετή έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, την ανεπαρκή συντήρηση αλλά και την έντονη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Το τεχνικό έργο κρίθηκε αναγκαίο και υλοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχικής κατασκευής, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η αντοχή και η μακροχρόνια ανθεκτικότητα της προβλήτας, καθώς και η ασφάλεια των χρηστών της.

Οι εργασίες

Οι προγραμματισμένες εργασίες επισκευής πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας Ο.Λ.Ε. ΑΕ και αφορούν:

Αποκατάσταση όλων των κατεστραμμένων τμημάτων της προβλήτας με σύγχρονα, εναλλακτικά, υλικά ανθεκτικά σε θαλάσσια περιβάλλοντα.

Τοποθέτηση πρόπλακων πεζοδρομίου.

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων δοκών.

Κατασκευή νέου κοχλιωτού κιγκλιδώματος.

Επισκευή και συντήρηση διάσπαρτων τμημάτων του οδοστρώματος της λιμενικής υποδομής.

Γενική καθαριότητα του χώρου.

Το έργο ανατέθηκε σε τεχνική εταιρεία και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών δεν θα διακοπεί η λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης.