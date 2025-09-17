Logo Image

Λευκάδα: Βυθίστηκε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος μετά από φωτιά

Ναυτιλία

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμάνι Σύβοτα Λευκάδας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος αναψυχής με ελληνική σημαία.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης και την ασφάλιση της περιοχής.

Στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή.

