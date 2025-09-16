Reuters: Σχέδιο Τραμπ για περιορισμό της κινεζικής ισχύος στα λιμάνια του κόσμου – Στο μικροσκόπιο και ο Πειραιάς

Την πιο φιλόδοξη προσπάθεια επέκτασης της αμερικανικής ναυτιλιακής ισχύος από τη δεκαετία του ’70, με στόχο να περιορίσει την κινεζική επιρροή σε κρίσιμα λιμάνια παγκοσμίως, δρομολογεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο Λευκός Οίκος ανησυχεί ότι σε περίπτωση σύγκρουσης οι ΗΠΑ θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι της Κίνας.

Σχέδιο εξαγορών και «μαύρη λίστα»

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον εξετάζει σενάρια στήριξης ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών για την εξαγορά κινεζικών μεριδίων σε λιμάνια.

Στις συζητήσεις αναφέρθηκε ως παράδειγμα το υπό διαπραγμάτευση deal της BlackRock για τα περιουσιακά στοιχεία της CK Hutchison σε 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και στη Διώρυγα του Παναμά.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει εντάξει ήδη την COSCO –τον κινεζικό κρατικό κολοσσό λιμένων και ναυτιλίας– στη «μαύρη λίστα» εταιρειών με δεσμούς με τον στρατό της Κίνας.

Κομβικός ο ρόλος του Πειραιά

Κομβικό σημείο στο αμερικανικό σχέδιο φαίνεται να αποτελεί ο Πειραιάς. Οι ΗΠΑ μελετούν τα κινεζικά συμφέροντα στο μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι, όπου η COSCO ελέγχει το 67% της ΟΛΠ Α.Ε.

Η Αθήνα δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για αλλαγές, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Πειραιά κρίσιμο κόμβο στον θαλάσσιο δρόμο που ενώνει Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Η Ουάσιγκτον εξετάζει επίσης κινεζικές επενδύσεις σε Ισπανία, Καραϊβική και λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ. Η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή Επιτροπή άνοιξε ήδη έρευνα για επτά «στενά» της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, μεταξύ αυτών τα Στενά του Γιβραλτάρ.

Στην Καραϊβική, η αμερικανική ανησυχία επικεντρώνεται στην Τζαμάικα, ενώ στην Αυστραλία ενδιαφέρον για το στρατηγικό λιμάνι του Darwin δείχνει η Cerberus, εταιρεία συνδεδεμένη με τον νυν αναπληρωτή υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Στίβεν Φάινμπεργκ.

Αντίδραση Πεκίνου

Η κινεζική διπλωματική αποστολή στην Ουάσιγκτον κατήγγειλε «ηγεμονικές πρακτικές» και «οικονομικό εκφοβισμό» από πλευράς ΗΠΑ. Το Πεκίνο θεωρεί τα λιμάνια αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και απορρίπτει την κατηγορία ότι χρησιμοποιεί τις επενδύσεις για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ μελετάται ακόμα και η δημιουργία νηολογίου στις Παρθένες Νήσους για την προσέλκυση πλοίων υπό αμερικανική σημαία.

Αναλυτές, όπως ο Στιούαρτ Πουλ-Ρομπ του KCS Group, τονίζουν ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθούν συμμαχίες που θα αντισταθμίσουν την κινεζική οικονομική και στρατιωτική επιρροή σε κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους.