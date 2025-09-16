Logo Image

Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Χοντέιντα – Προειδοποιεί για επικείμενο χτύπημα

Ναυτιλία

Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Χοντέιντα – Προειδοποιεί για επικείμενο χτύπημα

EPA/YAHYA ARHAB

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ θα επιτεθούν τις επόμενες ώρες στην περιοχή»

Εντολή εκκένωσης του λιμανιού Χοντέιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, έδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ θα επιτεθούν τις επόμενες ώρες στην περιοχή που επισημαίνεαι στον χάρτη, υπό το φως των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποιεί ο Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

Ο ίδιος προσθέτει πως «όποιος παραμένει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube