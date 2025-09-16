Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης του λιμανιού της Χοντέιντα – Προειδοποιεί για επικείμενο χτύπημα

Εντολή εκκένωσης του λιμανιού Χοντέιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, έδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ θα επιτεθούν τις επόμενες ώρες στην περιοχή που επισημαίνεαι στον χάρτη, υπό το φως των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι», προειδοποιεί ο Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن ⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك ⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

Ο ίδιος προσθέτει πως «όποιος παραμένει στην περιοχή θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».