LNG carriers: Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν

Τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας και στον τομέα των LNG carriers αναδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία της MB Shipbrokers.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ισχυροί ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι βρίσκονται μέσα στο Τοp 10 των μεγαλύτερων ναυπηγικών προγραμμάτων στον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Maran Gas του Ομίλου Αγγελικούση, με τη Μαρία Αγγελικούση στο «πηδάλιο». Η εταιρεία, μέλος του μεγαλύτερου ελληνικού ναυτιλιακού ομίλου, σύμφωνα με τα στοιχεία των MB Shipbrokers, έχει υπό παραγγελία 15 LNG carriers. Ο εν ενεργεία στόλος της φτάνει τα 49 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα όσα έχει δημοσιοποιήσει η εταιρεία.

Στην όγδοη θέση, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ο Όμιλος Capital, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, με 10 πλοία υπό παραγγελία, ενώ έχει στο «νερό» ακόμα 12 LNG carriers, όπως αναφέρει η εταιρεία στο site της.

Όμως, η ελληνική παρουσία στη συγκεκριμένη αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη. Άλλωστε, όπως

αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ο ελληνικών συμφερόντων στόλος για LNG carriers ανέρχεται σε 169 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 24,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt.

Για παράδειγμα, η Dynagas, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, έχει τρέξει ένα ναυπηγικό

πρόγραμμα για 14 LNG carriers, ενώ αναμένει να παραλάβει ακόμα έξι από αυτά. Ωστόσο, ο όμιλος σχεδιάζει και την επόμενη μέρα. Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Dynagas Partners, η οποία έχει στον στόλο της έξι LNG carriers, προχώρησε σε sale and lease back για τα τέσσερα από αυτά στην China Development Bank Financial Leasing. Μετά τη συμφωνία, στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι εξετάζουν επενδύσεις και σε νέα LNG carriers.

Ένας ακόμα «μεγάλος παίκτης» στην αγορά των LNG carriers είναι και ο Πήτερ Λιβανός, μέσω

της Gaslog, η οποία συνολικά διαχειρίζεται 36 πλοία, ενώ έχει υπό ναυπήγηση ακόμα δύο. Ναυλομεσιτικές πηγές ανέφεραν πρόσφατα ότι ο Έλληνας εφοπλιστής είναι σε αναζήτηση κλινών για νέες παραγγελίες LNG carriers.

Ισχυρή παρουσία έχει και η Alpha Gas του ναυτιλιακού ομίλου της Άννας Αγγελικούση. Η εταιρεία έχει οχτώ πλοία στο νερό και ακόμα τέσσερα υπό ναυπήγηση.

Η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου έχει έναν στόλο από οκτώ LNG carriers, ενώ η Minerva Gas του Ανδρέα Α. Μαρτίνου έχει έναν στόλο από πέντε εν ενεργεία πλοία και ακόμα δύο υπό ναυπήγηση.

Από την πλευρά της η Tsakos Energy Navigation, συμφερόντων του δρ. Νίκου Τσάκου, μια από τις πρώτες ναυτιλιακές στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα, έχει στον στόλο της δύο LNG carriers.

Αλλά και ο ναυτιλιακός όμιλος της Latsco, συμφερόντων Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση, έχει δύο LNG carriers στον στόλο της.

Ανάλογο αριθμό πλοίων διαχειρίζεται και η Chandris Hellas της οικογένειας Χανδρή.

Ο μεγαλύτερος παίκτης

Ο μεγαλύτερης παίκτης στην αγορά των LNG Carriers είναι η Nakilat του Κατάρ, η οποία ναυπηγεί 36 πλοία, για λογαριασμό κυρίως της Qatar Energy. Η Qatar Energy είναι ο μεγαλύτερος ναυλωτής LNG carriers, και αυτή τη στιγμή έχει ναυλώσει 99 πλοία.

Η αγορά

Η spot αγορά μεταφοράς LNG βρέθηκε υπό πίεση τον Αύγουστο, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία του Ιουλίου.

Σύμφωνα με την αναφορά της Intermodal, οι ναύλοι για πλοίο LNG χωρητικότητας 174.000 κ.μ. ξεκίνησαν τον μήνα στα 33.500 δολ./ημέρα, επηρεασμένα από αδύναμη ζήτηση και

επάρκεια χωρητικότητας ανατολικά του Σουέζ. Στα μέσα του μήνα η αυξημένη δραστηριότητα στις διατλαντικές μεταφορές και η περιορισμένη προσφορά οδήγησαν τα ναύλα γύρω στα 40.000 δολ./ημέρα.

Ωστόσο, η υποτονική δραστηριότητα στη Δύση και η αφθονία πλοίων για δρομολόγια προς Ασία οδήγησαν στη συνέχεια σε πτώση, με τα ημερήσια έσοδα να διαμορφώνονται στα 34.250 δολ./ημέρα.

Η λιγότερο ευμετάβλητη αγορά χρονοναυλώσεων κατέγραψε για συμβόλαια ενός έτους επιδόσεις στα 45.000 δολ./ημέρα στην αρχή του Αυγούστου, ενώ κορυφώθηκαν στα 47.000 δολ./ημέρα στα μέσα και έκλεισαν τον μήνα στα 42.000 δολ./ημέρα.

Συνολικά, τόσο τα spot όσο και τα TC ναύλα σημείωσαν πτώση περίπου 3% σε μηνιαία βάση.