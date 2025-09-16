Logo Image

Πώληση πλοίου από την Eurodry

Ο κ. Αριστείδης Πίττας.

Το πλοίο θα παραδοθεί σε μη συνδεδεμένο αγοραστή τον Οκτώβριο του 2025 έναντι περίπου 8,5 εκατ. δολαρίων

Την πώληση του M/V Eirini P., ενός πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου χωρητικότητας 76.466 dwt, ναυπηγημένου το 2004, ανακοίνωσε η EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY), συμφερόντων του Αριστείδη Πίττα.

Το πλοίο θα παραδοθεί σε μη συνδεδεμένο αγοραστή τον Οκτώβριο του 2025 έναντι περίπου 8,5 εκατ. δολαρίων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πίττας, δήλωσε ότι η συμφωνία εντάσσεται στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, καθώς το Eirini P. είναι ένα από τα τρία παλαιότερα πλοία της εταιρείας και το μακροβιότερο σε υπηρεσία. Από τη συναλλαγή αναμένεται κέρδος περίπου 0,6 εκατ. δολάρια, ή 0,21 δολάρια ανά μετοχή.

Όπως ανακοινώθηκε, τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική ευελιξία της EuroDry, διευκολύνοντας την απόκτηση πιο σύγχρονων, αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών πλοίων.

