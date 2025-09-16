METAVASEA: Πρόγραμμα για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Οι πρωτοβουλίες για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας συνεχίζονται, με τη HELMEPA να προωθεί το METAVASEA, ένα πενταετές πρόγραμμα για τη μείωση εκπομπών άνθρακα από τη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στόχος του είναι: Η κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων 1.500 ναυτικών, στελεχών ναυτιλίας και εργαζομένων σε λιμάνια σε θέματα νέων καυσίμων, ψηφιακών δεξιοτήτων, βιωσιμότητας και soft skills, η ενίσχυση της συμμετοχής εταιρειών και λιμένων σε πρωτοβουλίες μείωσης εκπομπών και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα συντονίζει η HELMEPA, με τη στήριξη του Lloyd’s Register Foundation, και με τη συμμετοχή πάνω από 100 ναυτιλιακών οργανισμών. Βασικό όχημα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διενέργεια μιας διαδικτυακής έρευνας, όπου ο καθένας που έχει κάποιο ρόλο στη ναυτιλία μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια για ενίσχυση της κατανόησης της σύνθετης διαδικασίας για απανθρακοποίηση του κλάδου.