Νέα τεχνολογική συμμαχία για την Alpha Bulkers

Σε προηγμένες ψηφιακές λύσεις επενδύει η Alpha Bulkers Shipmanagement, συμφερόντων της Άννας Αγγελικούση, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή πάροχο ψηφιακών εργαλείων Weathernews για την υιοθέτηση της πλατφόρμας Total Fleet Management Solution (TFMS).

Αρχικά, 22 πλοία της θα εξοπλιστούν με την πλατφόρμα, με στόχο την επέκταση στο σύνολο του στόλου των 35 bulk carriers μέσα στους επόμενους μήνες.

Το σύστημα, που βασίζεται στο SeaNavigator και περιλαμβάνει υπηρεσίες Optimum Ship Routing (OSR-e) και παρακολούθηση απόδοσης (Performance Monitoring), αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα των δρομολογίων και τη βιωσιμότητα των λειτουργιών του στόλου της ελληνικής εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των στόλων μέσω στοχευμένης ανάλυσης δεδομένων και «έξυπνης» πρόγνωσης καιρού αποτελεί την κύρια κατευθυντήρια γραμμή του deal που υπεγράφη.