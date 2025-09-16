«Τρέχει» η συνεργασία της Lomar με την startup Alicia Bots

Το νέο κέντρο παραγωγής της Alicia Bots στο Κορωπί, επισκέφθηκαν στελέχη της Lomarlabs, πρωτοβουλία της Lomar Shipping και μέλος του Libra Group της οικογένειας Λογοθέτη.

Εκεί κατασκευάζεται η επόμενη γενιά ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού υφάλων, με τον Saumitra Kapoor (Lead Engineer, R&D), τον Μιχάλη Κουμαριανό και την ομάδα της Lomarlabs να παρακολουθεί την εξέλιξη του RoverClean V3, που ήδη δραστηριοποιείται σε στόλους παγκοσμίως.

Η νέα έκδοση ενσωματώνει πλατφόρμα hardware-software intelligence, με δυνατότητα δημιουργίας αναφορών καθαρισμού, ανάλυσης και live χαρτογράφησης του ρομπότ κάτω από το νερό. Το κέντρο απασχολεί έξι εργαζομένους και προμηθεύεται το 80% των εξαρτημάτων από την Ελλάδα, ενισχύοντας το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της Alicia Bots. Με 82 ρομπότ ήδη σε λειτουργία, εκ των οποίων το 40% σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρόκειται για deep-tech καινοτομία που μετασχηματίζει την ναυτιλία.