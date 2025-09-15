Logo Image

Νοσοκομείο Χίου: Εγκαίνια της νέας «αίθουσας Ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου»

Δωρεά του συζύγου της καπτ. Παν. Τσάκου στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, για στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές και βαλβίδες καρδιάς

Με τις ευλογίες του μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου, εγκαινιάστηκε η νέα αίθουσα του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου, για στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές επεμβάσεις και τοποθέτηση βαλβίδων καρδιάς, δωρεά του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου.

Οι νέες εγκαταστάσεις ονομάστηκαν «αίθουσα Ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου», προς τιμήν της αείμνηστης συζύγου του καπτ. Π. Τσάκου και μητέρας του δρ. Νίκου Τσάκου, η οποία άφησε το στίγμα της και στην ελληνική ναυτιλία, ως «η γιατρός των ναυτικών».

Τον δωρητή ευχαρίστησε εκ μέρους του Δ.Σ. του Νοσοκομείου η Καλλιόπη Κάρμαντζη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της γιατρού Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου.

Ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, Θανάσης Καρτάλης, επεσήμανε τη δυνατότητα που έχει πλέον το εργαστήριο στους νέους του χώρους να προσφέρει υπηρεσίες όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

