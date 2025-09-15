Logo Image

Λιμάνια: Με αρνητικό πρόσημο η διακίνηση επιβατών το α’ τρίμηνο – Ανοδικά η διακίνηση εμπορευμάτων

Ναυτιλία

Alexandros Michailidis / SOOC

ΕΛΣΤΑΤ: Η διακίνηση επιβατών το α΄ τρίμηνο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο

Με μικρή μείωση στη διακίνηση επιβατών, αλλά αύξηση στη διακίνηση οχημάτων και εμπορευμάτων, έκλεισε το α’ τρίμηνο του έτους για τα ελληνικά λιμάνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το α΄ τρίμηνο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2024 προς το α΄ τρίμηνο 2023 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 11,4%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αντίθετα, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το α΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2024 προς το α΄ τρίμηνο 2023 είχε καταγραφεί μείωση κατά 0,1%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους ελληνικούς λιμένες το α΄ τρίμηνο 2025 ενισχύθηκε κατά 3% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2024. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2024 προς το α΄ τρίμηνο 2023 είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 7,6%.

naftemporiki.gr

