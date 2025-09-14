Πώς θα επιταχύνουν τα εγχώρια ναυπηγεία

Η Ελλάδα μπορεί να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στη ναυτιλία, όμως η ναυπηγική της βιομηχανία παραμένει ο αδύναμος κρίκος, καθηλωμένη σε επισκευές, την ώρα που οι Έλληνες πλοιοκτήτες στρέφουν εκατοντάδες παραγγελίες προς την Ασία.

Οι τελευταίες μεγάλες ναυπηγήσεις στην πατρίδα μας μετρούν σχεδόν δύο δεκαετίες, αφήνοντας ανεκμετάλλευτη μια δυναμική που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Σήμερα, με την κυβέρνηση να θέτει ως στρατηγικό στόχο την «επιστροφή» των παραγγελιών στα ελληνικά ναυπηγεία, το στοίχημα για την αναγέννηση του κλάδου παραμένει ανοιχτό.

Απαιτείται σχέδιο

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και διευθύνων σύμβουλος XRTC Business Consultants, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου στη «Ν» -ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει δυναμικά τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας-, είπε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας απαιτεί σχέδιο, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Πρώτο βήμα είναι η άμεση ένταξη του κλάδου στον αναπτυξιακό νόμο και στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς ανούσιους περιορισμούς που μπλοκάρουν ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια», επισήμανε συγκεκριμένα.

Καθοριστικής σημασίας, είπε, είναι και η δημιουργία ενός φιλικού χρηματοπιστωτικού πλαισίου,

με εργαλεία όπως το RRF.

«Η αμερικανική στήριξη, με επενδύσεις όπως τα 123 εκατ. ευρώ της DFC στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, δείχνει τον δρόμο και ενισχύει τη δυναμική. Η ανταγωνιστικότητα είναι η λέξη-κλειδί», δήλωσε ο κ. Ξηραδάκης, επισημαίνοντας εξάλλου ότι η πρόσφατη κινητικότητα, όπως η συνεργασία των Ναυπηγείων Σαλαμίνας με τη Naval Group, αποδεικνύει ότι η συμμαχία τεχνογνωσίας και στρατηγικής μπορεί να μετατρέψει την αισιοδοξία σε πραγματική αναγέννηση.

Πάντως ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη «Ν» μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και αρμόδιο για θέματα Ενεργειακής Πολιτικής Νταγκ Μπέργκαμ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει δυναμικά την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, ενώ αναφέρθηκε και στις δυνατότητες των ναυπηγείων της χώρας να προσελκύσουν ξανά μεγάλες παραγγελίες από τους Έλληνες εφοπλιστές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ναυπηγική βιομηχανία και την προοπτική ανάπτυξης της Ελευσίνας.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελετή παράδοσης πέντε νέων περιπολικών σκαφών στο λιμενικό σώμα, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, τονίζοντας ότι τα επόμενα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενεργότερη συμμετοχή των εγχώριων ναυπηγείων.

Ισχυρός μοχλός

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, με αφορμή τη δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, υπογράμμισε ότι η ναυπήγηση ρυμουλκών και συναφών πλοίων πρέπει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Σύμφωνα με την Ένωση, την επόμενη δεκαετία θα απαιτηθούν περίπου 60 νέα ρυμουλκά, προϋπολογισμού ύψους 600 εκατ. ευρώ, ζήτηση που θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τα ελληνικά ναυπηγεία.

Το γαλανόλευκο orderbook

Το ελληνικό orderbook εξακολουθεί να παραμένει σε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών στη ναυτιλία.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Xclusiv Shipbrokers, το συνολικό βιβλίο παραγγελιών

ελληνικών συμφερόντων ξεπερνά και πάλι τα 600 πλοία, καταγράφοντας μια δυναμική που δεν φαίνεται να ανακόπτεται, παρά τις αβεβαιότητες στην παγκόσμια οικονομία και τη ναυλαγορά.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερα ενεργός μήνας, με τις «γαλανόλευκες» παραγγελίες να ανέρχονται σε 634 πλοία, από 625 τον Ιούλιο, καθώς οι Greeks τοποθέτησαν εννέα ακόμη παραγγελίες, ενώ καταγράφηκε και σημαντικός αριθμός

παραδόσεων νεότευκτων μονάδων σε ελληνικά χέρια.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η ελληνική ναυτιλία, με 5.691 πλοία, αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας (σε όρους deadweight – dwt), καθιστώντας την Ελλάδα τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο .

Από τον υφιστάμενο στόλο το 33% έχει εγκατεστημένα scrubbers, το 7% έχει τη δυνατότητα χρήσης LNG, το 43% χρησιμοποιεί τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (est) και το 30% χαρακτηρίζεται από οικολογικά πλοία.