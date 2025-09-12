Δυναμική άνοδος της κρουαζιέρας στο Βόλο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την αρχή του 2025 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν ήδη καταπλεύσει 25 κρουαζιερόπλοια, μεταφέροντας 39.758 επιβάτες, αριθμός που ξεπερνά τον συνολικό αριθμό επιβατών της καλύτερης χρονιάς της τελευταίας δεκαετίας, ενώ μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, αναμένονται ακόμη 16 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων.

Η θετική αυτή εξέλιξη συνδέεται τόσο με τις εργασίες αποκατάστασης και εκβάθυνσης των υποδομών του λιμανιού μετά τις πλημμύρες του 2023, όσο και με τις στοχευμένες διεθνείς επαφές του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Σωκράτη Αναγνώστου, με μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των επαφών, ο Διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΒ, συμμετέχει στο Seatrade Europe 2025, μια κορυφαία διεθνή εκδήλωση για τη βιομηχανία κρουαζιέρας που πραγματοποιείται 10-12 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο. Το Seatrade Europe συγκεντρώνει εκπροσώπους από τη διεθνή αγορά κρουαζιέρας, παρέχοντας σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών.

Σε δηλώσεις του ο κ. Αναγνώστου ανέφερε μεταξύ άλλων «Από τα στοιχεία που έχω ήδη στη διάθεσή μου εκτιμώ ότι, το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη χρονιά, με περισσότερες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι του Βόλου. Άλλωστε ο Βόλος διαθέτει τα εχέγγυα για να αποτελέσει έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό».

Fam Trip στη Θεσσαλία και σύσκεψη στον ΟΛΒ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης τουριστικής προβολής της περιοχής, με πρωτοβουλία του ΟΛΒ, την οποία “αγκάλιασε” η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αναστασίας Αδαμοπούλου και της εντεταλμένης περιφερειακής συμβούλου Β. Σποράδων Αμαλίας Γραβάνη και ο Δήμος Βόλου μέσω της Αντιδημάρχου Τουρισμού Μένης Λαζάρου, διοργανώνεται fam trip στη Θεσσαλία από τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αντιπροσωπεία εκπροσώπων εταιρειών κρουαζιέρας θα φιλοξενηθεί στη Μαγνησία και στις Σποράδες και θα γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της περιοχής, προκειμένου να προωθήσουν τη Θεσσαλία ως ελκυστικό προορισμό κρουαζιέρας.

Μάλιστα, την ερχόμενη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, σύσκεψη εργασίας, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εταιρειών κρουαζιέρας και των τοπικών φορέων.