RINA – KOMAC: Πράσινο φως για καινοτόμο πλοίο μεταφοράς CO₂ με καύσιμο LNG και υδρογόνο

Nέο κεφάλαιο στην πράσινη καινοτομία ανοίγει ο RINA, ο οποίος χορήγησε στην Korea Maritime Consultants (KOMAC) την Αρχική Έγκριση (AiP) για τον σχεδιασμό ενός πρωτοποριακού πλοίου μεταφοράς 40.000 CBM υγροποιημένου CO₂ (LCO₂) με καύσιμο LNG και έτοιμου για μελλοντική χρήση υδρογόνου.

Το πλοίο θα κινείται με LNG, ενώ θα είναι πλήρως προετοιμασμένο για μελλοντική χρήση υδρογόνου, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής για τη δέσμευση και μεταφορά άνθρακα – έναν τομέα που αναδεικνύεται σε καίριο πυλώνα για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης της διεθνούς ναυτιλίας έως το 2050.

Σύμφωνα με τον ιταλικό νηογνώμονα, οι τεχνολογίες Δέσμευσης, Αξιοποίησης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCUS) προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την απανθρακοποίηση και κατά γενική παραδοχή αποτελούν μια ρεαλιστική λύση προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών.

Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών μεταφοράς CO₂, η θαλάσσια μεταφορά αναδεικνύεται ως μια βιώσιμη λύση που συνδέει τις πηγές εκπομπών με τους χώρους αποθήκευσης.

Σε σύγκριση με τη μεταφορά μέσω σωληνώσεων, παρέχει μικρότερους χρόνους υλοποίησης, μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα κλιμάκωσης, απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης και, σε πολλές περιπτώσεις, βελτιωμένη οικονομική αποδοτικότητα.

Η θαλάσσια μεταφορά LCO₂ αποτελεί ακόμα μια αναδυόμενη αγορά, με περιορισμένο αριθμό πλοίων σε λειτουργία ή υπό ναυπήγηση. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων σχεδίων πλοίων. Ο σχεδιασμός του πλοίου της KOMAC αντανακλά τη δυναμική που αποκτά ο τομέας της θαλάσσιας μεταφοράς LCO₂, καθώς μεγάλα διεθνή έργα αρχίζουν να θέτουν τον ρυθμό.

Η παρούσα Αρχική Έγκριση (AiP) αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στη ναυτιλιακή καινοτομία. Ο σχεδιασμός του πλοίου LCO₂, έτοιμος για το μέλλον, το οποίο θα χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο – που θα παράγεται επί του πλοίου – προσφέρει μια πρακτική και αποδοτική λύση για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης του IMO έως το 2050.

Ο Simone Manca, αντιπρόεδρος Ναυτιλιακού Τομέα της Βόρειας Ασίας στον RINA, δήλωσε: «Αυτή η Αρχική Έγκριση (AiP) ενισχύει τη στενή και παραγωγική σχέση μεταξύ RINA και KOMAC, υπογραμμίζοντας την κοινή μας δέσμευση για την επιτάχυνση της μετάβασης προς λειτουργίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε την KOMAC στην ανάπτυξη ενός τύπου πλοίου που θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στις παγκόσμιες υποδομές μεταφοράς άνθρακα.

Το επίτευγμα αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο τεχνική αριστεία, αλλά και το πνεύμα συνεργασίας που οδηγεί τη βιώσιμη πρόοδο στον ναυτιλιακό σχεδιασμό.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο RINA και η KOMAC στοχεύουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, επεκτείνοντας τα όρια της ναυπηγικής και συμβάλλοντας σ’ ένα καθαρότερο, πιο βιώσιμο μέλλον για τη διεθνή ναυτιλία».