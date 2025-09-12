Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανάλυση και Διαχείριση Επιδόσεων Πλοίων»

Η ελληνική Ναυτιλία, πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο, καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε σημαντικές προκλήσεις: τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την τήρηση ολοένα αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Απαντώντας σε αυτές τις ανάγκες, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και ειδικότερα η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ανακοίνωσαν την ίδρυση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ανάλυση και Διαχείριση Επιδόσεων Πλοίων».

Το πρόγραμμα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, απευθυνόμενο σε διπλωματούχους μηχανικούς και επαγγελματίες του ναυτιλιακού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, αποκτώντας εξειδίκευση αιχμής που συνδυάζει ακαδημαϊκή κατάρτιση και εφαρμοσμένη έρευνα.

Η έναρξη του ΠΜΣ έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2026. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science, MSc).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, καλύπτοντας θεματικές όπως:

υδροδυναμική και ενεργειακή απόδοση

τεχνολογίες πρόωσης και καυσίμων

ανάλυση και διαχείριση λειτουργικών δεδομένων στόλων

περιβαλλοντικοί κανονισμοί και στρατηγικές συμμόρφωσης

απανθρακοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα έχει ήδη αξιολογηθεί από την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΕΕ) και έλαβε πλήρη πιστοποίηση, κατατασσόμενο στην υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης. Στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης υπογραμμίστηκαν:

η άρτια δομή και ο σαφής προσανατολισμός του προγράμματος

η ποιότητα και η διεθνής εμπειρία του διδακτικού προσωπικού

η στενή σύνδεση με τις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας

η συμβολή του στην εκπαίδευση στελεχών ικανών να στηρίξουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου.

Με το νέο αυτό ΠΜΣ, το ΕΜΠ ενισχύει τον ρόλο του ως κέντρο αριστείας και καινοτομίας στη ναυπηγική εκπαίδευση και έρευνα, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές περιβάλλον.