Τ. Θεοδωρικάκος στη «Ν»: Με στήριξη ΗΠΑ η ανάπτυξη των ναυπηγείων

Για την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης είναι βασική προτεραιότητα, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, να αναπτυχθεί η ναυπηγική βιομηχανία και η ναυπηγοεπισκευή, τονίζει στη «Ναυτεμπορική» ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλήσαμε με τον υπουργό Ανάπτυξης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για την Ενεργειακή πολιτική, Νταγκ Μπέργκμαν.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι ο κ. Μπέργκμαν έδωσε μεγάλη προτεραιότητα και στα θέματα της ναυπηγικής βιομηχανίας. «Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επέκταση των δραστηριοτήτων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, για την αξιοποίησή τους για εμπορικές ανταλλαγές, αλλά και ως λιμενική υποδομή – πλευρές που τις βλέπουμε ως σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θέλουμε ασφαλώς πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση μεγάλες παραγγελίες των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών-πλοιοκτητών να τις φέρουμε στην πατρίδα μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η φιλοδοξία μας».

Η συνέντευξη του υπουργού Ανάπτυξης στη «Ναυτεμπορική»:

Κύριε υπουργέ, σας ευχαριστώ που μιλάτε στη «Ναυτεμπορική». Είχατε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Ενέργειας, η οποία έγινε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Τι σημαίνει αυτό;

«Είναι γνωστό ότι η DFC, η Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχει επενδύσει στα ναυπηγεία, της Ελευσίνας και του Νεώριου στη Σύρο, 125 εκατ. ευρώ. Μια επένδυση που έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναγέννηση των ναυπηγείων. Ήδη έχουν πολύ σημαντικές παραγγελίες και τρέχουν πολύ σοβαρές δουλειές στα ναυπηγεία.

Για την ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης είναι βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας να αναπτυχθεί και η ναυπηγική βιομηχανία και η ναυπηγοεπισκευή. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε εντάξαμε τη ναυπηγική βιομηχανία και στον αναπτυξιακό νόμο και στον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, θέλοντας να συμβάλλουμε στην προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων.

Συζητήσαμε με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είχε έρθει εδώ με προτεραιότητα τα ενεργειακά θέματα και είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον συνάδελφό μου, υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Μεγάλη προτεραιότητα έδωσε όμως και στα θέματα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Είχαμε μία πολύ μεγάλη συζήτηση για τις δυνατότητες επέκτασης αυτής της συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και για την ανάδειξη της Ελλάδας, που είναι ένας πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, και σε έναν ευρύτερο ενεργειακό κόμβο, αλλά ταυτόχρονα και μεταφορικό διαμετακομιστικό κόμβο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επέκταση των δραστηριοτήτων για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, για την αξιοποίησή τους για εμπορικές ανταλλαγές, αλλά και ως λιμενική υποδομή – πλευρές που τις βλέπουμε ως σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, με πολύ θετικό τρόπο».

Είπατε, υπουργέ, για το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά το Πολεμικό Ναυτικό, υπάρχουν κάποιες σκέψεις ή έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ναυπήγηση και ενδεχομένως και επισκευή αμερικανικών πολεμικών σκαφών που επιχειρούν στη Μεσόγειο – στην Ελευσίνα ή στα ελληνικά ναυπηγεία, γενικότερα;

«Κύριε Ψύλο, θα μπούμε το επόμενο διάστημα σε λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω μέσω αυτής της συνέντευξης να αναδείξω, είναι ένα τμήμα της ομιλίας του πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ που δεν σχολιάστηκε σε μεγάλη έκταση, γιατί εκεί υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως ξέρετε, κυρίως για θέματα που αφορούν τις μειώσεις φόρων και τα εισοδήματα των πολιτών.

Αμυντική βιομηχανία

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ξεχωριστού καθεστώτος στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου -άρα με την ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης- για την αμυντική βιομηχανία, με 150 εκατ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε υπεραποσβέσεις. Ενδιαφερόμαστε για τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να διαμορφώσουν νέες ουσιαστικές στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Δεσμευτήκαμε, μέσα από τις συγκεκριμένες συνεννοήσεις που κάναμε με τον Αμερικανό υπουργό, να δούμε πολύ γρήγορα τις λεπτομέρειες του θέματος».

Ναυπήγηση στην Ελλάδα

Κύριε υπουργέ, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πλοιοκτήτες ναυπηγούν σε όλο τον κόσμο -κυρίως στην Ασία- 634 σκάφη. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα -η πατρίδα τους- να αναλάβει τη ναυπήγησή τους, με κίνητρα, ώστε να ενισχυθεί αναπτυξιακά η ελληνική οικονομία;

«Αυτός είναι ο στόχος μας και για αυτό εργαζόμαστε: να στηρίξουμε τα ναυπηγεία και της Ελευσίνας και της Σύρου και του Σκαραμαγκά.

Θέλουμε ασφαλώς πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση, μεγάλες παραγγελίες των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών-πλοιοκτητών να τις φέρουμε στην πατρίδα μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη ναυτιλία, πρέπει να ανέβουμε ψηλά και στη ναυπηγική βιομηχανία».

Επενδύσεις στην AI

Μία τελευταία ερώτηση, υπουργέ: Συζητήσατε με τον Αμερικανό υπουργό την προοπτική άλλων επενδύσεων στη χώρα μας, πέρα από την ενέργεια και τη ναυπηγική βιομηχανία;

«Στο επίκεντρο της συζήτησής μας ήταν και ο κρίσιμος τομέας της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ, όπως γνωρίζετε, το Σάββατο υπογράψαμε μία στρατηγική συμφωνία με τον τεχνολογικό κολοσσό Open AI, προκειμένου να πάρουμε τεχνογνωσία και να ενισχύσουμε, για παράδειγμα, startups που βρίσκονται στην πλατφόρμα Elevate Greece για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο κρίσιμος παράγοντας πλέον για την ανάπτυξη, αλλά και την ασφάλεια σε όλο τον κόσμο».