Νέος κόμβος εμπορικής διασύνδεσης από την Karlos Enterprises

Η Karlos Enterprises που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην κορυφή των logistics services, συμμετείχε στις B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις του Ecuador στη Θεσσαλονίκη. Μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της ΔΕΘ από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον ΟΛΘ.

Η Karlos Enterprises Reefer Logistics Specialist, έπειτα από πρόσκληση του Προξενείου Εμπορίου του Εκουαδόρ, συμμετείχε στις B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις του Ecuador στη Θεσσαλονίκη, που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το νέο της εγχείρημα, Hub Fresh Karlos, που εγκαινιάζεται με το Consulado Comercial del Ecuador. Μια στρατηγική συνεργασία η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής εμπορικής διασύνδεσης με κέντρο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία που συνδέει το όνομά της με την ιστορία της μπανάνας στην Ελλάδα και μετρά σχεδόν 35 χρόνια σημαντικών και σταθερών συνεργασιών με ονόματα – κολοσσούς όπως Chiquita, Bonita, Del Monte, Favorita, Turbana, Fyffes, Somalita, ήταν η πρώτη που δημιούργησε ένα εμπορικό hub στο λιμάνι του Αιγίου και συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Η Karlos Enterprises, έχει δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη, ένα Hub Fresh με το κύρος και τη δύναμη του ΟΛΘ, για να υποδέχεται εταιρίες που θέλουν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη και εταιρίες που ήδη αναπτύσσονται στην Ευρώπη και αναζητούν μια πιο συμφέρουσα, αποδοτική λύση. Η εταιρεία υποδέχεται ψυκτικά προϊόντα και φρέσκα φρούτα, και έχει γίνει η ηγέτιδα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εξυπηρετεί το σύνολό των Βαλκανικών χωρών και κάθε χρόνο, επεκτείνει το δίκτυο και την δυναμική της, με νέους πελάτες που θέλουν μια καθετοποίηση υπηρεσιών και την απαιτούμενη φροντίδα για τα προϊόντα τους. Σήμερα, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, στο όραμα της.

Το Hub Fresh Karlos ενισχύει τον ρόλο της πόλης ως ένα εμπορικό σταυροδρόμι, αξιοποιώντας τόσο τη στρατηγική θέση του λιμανιού όσο και τις νέες δυνατότητες που θα προσφέρει ο οδικός άξονας Via Karpatia, (έτος ολοκλήρωσης το 2030) μήκους 3.000 χλμ, που θα συνδέει τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα. Με υπηρεσίες όπως υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης, επανεξαγωγές υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες, προηγμένη τελωνειακή διαχείριση και διαδικασίες fast track, το Fresh Hub Karlos δημιουργεί έναν νέο διάδρομο για επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.Ταυτόχρονα, το Interconnection Center Karlos αποτελεί ένα νέο concept επιχειρηματικού οικοσυστήματος που παρέχει όλη την αναγκαία υποστήριξη -διοικητική, εμπορική και λειτουργική – για την είσοδο στην Ευρώπη, σε εμπορικές επιχειρήσεις από άλλες Ηπείρους.

Με οδηγό τη στρατηγική θέση του Λιμένος Θεσσαλονίκης και με την κληρονομιά της μακράς ιστορίας της, η Karlos Enterprises καλωσορίζει στο Interconnection Center Karlos, το Consulado Comercial del Ecuador. Μια εμβληματική συνεργασία εμπορικού ενδιαφέροντος που αποσκοπεί στην προώθηση εξαγώγιμων προϊόντων του Εκουαδόρ – από μπανάνες και μάνγκο έως καφέ και κακάο – προς την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Το Consulado Comercial del Ecuador περιλαμβάνει παρουσίαση νέων παραγωγών σε ευρωπαίους αγοραστές, roadshows, διοικητική υποστήριξη και διασύνδεση με τοπικά δίκτυα logistics.

Όπως δήλωσε ο CEO της Karlos Enterprises, Νίκος Κάρλος: «Το Consulado Comercial del Ecuador είναι ένα ακόμα βήμα για την υλοποίηση ενός οράματος που σχεδιάζουμε εδώ και χρόνια με κέντρο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επεκτείνουμε τον εμπορικό διάδρομο από άλλες Ηπείρους προς την Ευρώπη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στρατηγική υποστήριξη σε κάθε βήμα. Ευχαριστούμε θερμά το Προξενείο του Εκουαδόρ για την εμπιστοσύνη και πιστεύουμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής εμπορικής συνεργασίας».

Το Interconnection Center Karlos και το νέο project Consulado Comercial del Ecuador αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη σε εναλλακτική, ανταγωνιστική πύλη εισόδου για τις διεθνείς εμπορικές ροές, τοποθετώντας την πόλη στο επίκεντρο των εξελίξεων στον κλάδο των logistics και του διεθνούς εμπορίου.

