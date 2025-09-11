Ελληνοαμερικανική συμμαχία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας με επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ

Στην Ελευσίνα χτυπά πλέον η «καρδιά» της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνόδευσε τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Doug Burgum, κατά την επίσκεψή του στα Ναυπηγεία ONEX, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των εγκαταστάσεων για την ελληνική οικονομία και τις διμερείς σχέσεις. Η παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ONEX, Πάνου Ξενοκώστα, αλλά και εκπροσώπου της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ανέδειξε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της συνάντησης.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας ανάμεσα στους κ.κ. Κικίλια και Burgum, με αντικείμενο την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία, στην ασφάλεια και στις επενδύσεις, καθώς και τη σημασία των ναυπηγείων Ελευσίνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:

«Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα εδώ, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας της ONEX, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Doug Burgum και να συζητήσουμε για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα με την ποντοπόρο ναυτιλία και τα ναυπηγεία μας, σε συνεργασία με την Αμερική, στην κοινή προσπάθεια να αναπτυχθεί ο κλάδος, να ενδυναμωθεί και να τονιστούν οι επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχει απτά αποτελέσματα».